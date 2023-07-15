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    Суд раскрыл детали дела экс-полковника ФСБ Михаила Полякова

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    Экс-полковник Михаил Поляков, которого сегодня до 12 сентября суд отправил под стражу по подозрению в вымогательстве в особо крупных размерах, занимал пост заместителя директора АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи». Об этом сообщили 15 июля в телеграмм-канале Московские суды общей юрисдикции. На видео из зала суда — Поляков, скрывающий лицо маской. Он, как предполагается, являлся администратором телеграм-канала «Кремлевская прачка».

    t.me/moscowcourts

    По версии следствия, с 2020-го по 2023 год Поляков принял крупную сумму от группы IT-компаний за «блок на негатив» на сведения, которые могут причинить вред интересам АО «Ланит» и руководству АО «Ланит» — одной из крупнейших в России компаний в области информационных и коммуникационных технологий. Поляков вместе с помощником вымогали у АО «Ланит» 40 миллионов рублей, говорится в сообщении.

    В прошлом Михаил Поляков — полковник ФСБ, проходил службу в подразделении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и области. Вчера стало известно о его задержании. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным СМИ, он якобы администрировал такие анонимные каналы, как «Кремлевская прачка», «Незыгарь», «Силовики», BRIEF. Последние каналы это опровергают, причастность к двум первым пока также не подтверждается.

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    Гость15 Июл 2023 в 17:08
    Постанова.
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