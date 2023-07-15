Суд раскрыл детали дела экс-полковника ФСБ Михаила Полякова

Экс-полковник Михаил Поляков, которого сегодня до 12 сентября суд отправил под стражу по подозрению в вымогательстве в особо крупных размерах, занимал пост заместителя директора АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи». Об этом сообщили 15 июля в телеграмм-канале Московские суды общей юрисдикции. На видео из зала суда — Поляков, скрывающий лицо маской. Он, как предполагается, являлся администратором телеграм-канала «Кремлевская прачка».
По версии следствия, с 2020-го по 2023 год Поляков принял крупную сумму от группы IT-компаний за «блок на негатив» на сведения, которые могут причинить вред интересам АО «Ланит» и руководству АО «Ланит» — одной из крупнейших в России компаний в области информационных и коммуникационных технологий. Поляков вместе с помощником вымогали у АО «Ланит» 40 миллионов рублей, говорится в сообщении.