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    ФСБ: предотвращено убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

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    Предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян, сообщает 15 июля ФСБ. Работа проведена совместно с МВД и Следственным комитетом.

    Кроме того, по данным службы, планировалось убийство Ксении Собчак, передаёт РИА Новости.

    Неонацистов из группировки «Параграф-882» задержали в Москве и Рязанской области, сообщает агентство со ссылкой на ФСБ, МВД и Следком. У задержанных изъяли автоматы Калашникова с патронами, резиновые дубинки, наручники и кастеты. Они подтвердили, что готовили покушение по заданию СБУ, за каждое убийство им посулили вознаграждение в 1,5 миллиона рублей.

    Симоньян в соцсетях прокомментировала информацию.

    «ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса», — написала журналист.

    Симоньян 19 мая в своём телеграм-канале заявляла, что ей прислали бандероль со следами взрывчатки. Чуть позже она уточнила, что бандероль прибыла из Гонконга — без взрывного устройства, а внутри находился неоднозначный предмет.

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