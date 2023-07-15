ФСБ: предотвращено убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян, сообщает 15 июля ФСБ. Работа проведена совместно с МВД и Следственным комитетом.
Кроме того, по данным службы, планировалось убийство Ксении Собчак, передаёт РИА Новости.
Неонацистов из группировки «Параграф-882» задержали в Москве и Рязанской области, сообщает агентство со ссылкой на ФСБ, МВД и Следком. У задержанных изъяли автоматы Калашникова с патронами, резиновые дубинки, наручники и кастеты. Они подтвердили, что готовили покушение по заданию СБУ, за каждое убийство им посулили вознаграждение в 1,5 миллиона рублей.
Симоньян в соцсетях прокомментировала информацию.
«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса», — написала журналист.
Симоньян 19 мая в своём телеграм-канале заявляла, что ей прислали бандероль со следами взрывчатки. Чуть позже она уточнила, что бандероль прибыла из Гонконга — без взрывного устройства, а внутри находился неоднозначный предмет.