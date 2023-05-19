Маргарита Симоньян: Мне прислали бандероль со следами взрывчатки. Внутри — странное

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян 19 мая в своём телеграм-канале заявила, что ей прислали бандероль со следами взрывчатки.



«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки», — написала Симоньян.



Она добавила, что следы обнаружила служба безопасности и теперь в этом разбирается полиция.



Чуть позже Симоньян уточнила, что бандероль прибыла из Гонконга — без взрывного устройства, и показала, как она выглядела. Внутри — неоднозначный предмет.

