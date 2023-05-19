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    Маргарита Симоньян: Мне прислали бандероль со следами взрывчатки. Внутри — странное

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    33 комментария

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян 19 мая в своём телеграм-канале заявила, что ей прислали бандероль со следами взрывчатки.

    «На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки», — написала Симоньян.

    Она добавила, что следы обнаружила служба безопасности и теперь в этом разбирается полиция.

    Чуть позже Симоньян уточнила, что бандероль прибыла из Гонконга — без взрывного устройства, и показала, как она выглядела. Внутри — неоднозначный предмет.

    «Говорят, это некая вибропуля для сексуальных приключений. А по мне, так пенал какой-то», — написала журналистка.

    За последние месяцы с использованием взрывчатки были совершены покушения на Дарью Дугину, Владлена Татарского, Захара Прилепина. Дугина и Татарский погибли, Прилепин жив, он в больнице. 6 марта ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу ГК «Царьград» Константина Малофеева.

    Что касается Симоньян, недавно СМИ писали о ней в связи с другим криминальным инцидентом. 12 мая стало известно о задержании трёх мошенников, которые использовали её имя в преступных целях — собирали деньги якобы для бойцов СВО и присваивали себе.


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    Маргарита СимоньянВзрывчатка
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    Комментарии 33

    Гость19 Мая 2023 в 15:19
    Пиарится Маргоша.
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