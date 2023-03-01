В деле об убийстве Дарьи Дугиной появился суд. Фигуранты – фальсификаторы

В Туле объявлена дата заседания по делу, связанному с убийством журналистки Дарьи Дугиной. Речь идет о тех, кто годами занимались подделками.



Пролетарский районный суд Тулы 6 марта рассмотрит дело, связанно с изготовлением поддельного свидетельства о регистрации машины. Того самого Mini Cooper, который фигурирует в расследовании убийства Дугиной. Об этом 1 марта сообщает «Интерфакс».

Место выбрано не случайно: один из обвиняемых жил в Пролетарском районе Тулы.

Кого обвиняют в подделке?

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 237 Уголовного кодекса. Речь идет не просто о фальшивых документах. В статье фигурирует «цель скрыть другое преступление или облегчить его совершение». Обвинительное заключение Генпрокуратура утвердила в отношении двоих: Андрея Кузнецова и Александра Сучкова.