В деле об убийстве Дарьи Дугиной появился суд. Фигуранты – фальсификаторы

В Туле объявлена дата заседания по делу, связанному с убийством журналистки Дарьи Дугиной. Речь идет о тех, кто годами занимались подделками.
Пролетарский районный суд Тулы 6 марта рассмотрит дело, связанно с изготовлением поддельного свидетельства о регистрации машины. Того самого Mini Cooper, который фигурирует в расследовании убийства Дугиной. Об этом 1 марта сообщает «Интерфакс».
Место выбрано не случайно: один из обвиняемых жил в Пролетарском районе Тулы.
Кого обвиняют в подделке?
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 237 Уголовного кодекса. Речь идет не просто о фальшивых документах. В статье фигурирует «цель скрыть другое преступление или облегчить его совершение». Обвинительное заключение Генпрокуратура утвердила в отношении двоих: Андрея Кузнецова и Александра Сучкова.
По версии следствия, организованная группа в составе Кузнецова, Сучкова и неустановленных лиц действовала в период с 2017 по 2022 годы. Специализировались они на изготовлении и дальнейшем сбыте поддельных документов.
Согласно материалам следствия, Сучков в августе 2022 года в городе Арамиль (Свердловская область) изготовил шаблон украинского свидетельства о регистрации на Mini Cooper. Фальшивый документ по электронной почте был направлен Кузнецову. Его задачей было распечатать шаблон на официальном бланке свидетельства о регистрации ТС.
«Поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дарьи Дугиной», – сообщали в Генпрокуратуре.
Убийство Дарьи Дугиной произошло 20 августа 2022 года.
Автомобиль журналистки, дочери правого философа и политолога Александра Дугина, был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В момент взрыва девушка вместе с отцом, который ехал следом, возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция».
Следственный комитет возбудил уголовное дело и заявил о заказном характере убийства. Два дня спустя, 22 августа 2022 года, ФСБ заявила о раскрытии преступления - его организовали украинские спецслужбы. В ведомстве сообщили, что исполнителем являлась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. На территорию России она въехала вместе с 12-летней дочерью, а Mini Cooper трижды менял номера и в конце концов скрылся в Эстонии.
В ноябре того же года Вовк была заочно арестована Басманным судом Москвы.
Еще одним подозреваемым по делу об убийстве Дарьи Дугиной является гражданин Украины Богдан Цыганенко. По версии ФСБ, именно он изготовил СВУ в одном из гаражей на юго-западе Москвы и передал его Вовк. За день до убийства подозреваемый скрылся из России.
Дарья Дугина – выпускница философского факультета МГУ. Журналистка писала материалы для RT и «Царьграда». Девушка попала в британские санкционные списке после поездки в Донбасс. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, читайте в материале «Фонтанки».