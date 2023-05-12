Через фейковые каналы от лица Маргариты Симоньян собрали миллионы «для бойцов». Подозреваемые — на видео

Полицейские задержали трёх человек, которые подозреваются в том, что собирали деньги у доверчивых граждан от лица журналистки Маргариты Симоньян якобы для помощи участникам СВО. Оборот за последние полтора месяца превысил 7 миллионов рублей. Об этом 12 мая сообщает «МВД Медиа» и показывает запись задержания. На видео — совсем молодые парни.



«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан задержали трех жителей города Перми. Они подозреваются в хищении денежных средств граждан под предлогом сбора добровольной помощи российским военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.



Мошенники создали и вели несколько каналов от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, число подписчиков превысило сто тысяч. Среди постов мелькали просьбы о помощи — ради закупки техники для нужд военнослужащих в зоне СВО, указывались банковские карты «волонтёров», а собранные средства похищались.



В полицию обратилась сама Симоньян. После этого правоохранители нашли участников криминального бизнеса. По версии следствия, двое получали пожертвования на свои дебетовые карты, суммы переводов достигали 20 тысяч рублей. Посредники перечисляли деньги организаторам, оставляя себе небольшую сумму в качестве вознаграждения. Только за последние полтора месяца оборот по их счетам превысил 7 миллионов рублей.

Симоньян в своём официальном телеграм-канале прокомментировала задержание. По её словам, мошенники собирали деньги в фейковом телеграм-канале «Мнение Маргариты Симоньян» с почти 150 тысяч подписчиков.

