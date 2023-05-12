Через фейковые каналы от лица Маргариты Симоньян собрали миллионы «для бойцов». Подозреваемые — на видео

Полицейские задержали трёх человек, которые подозреваются в том, что собирали деньги у доверчивых граждан от лица журналистки Маргариты Симоньян якобы для помощи участникам СВО. Оборот за последние полтора месяца превысил
«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан задержали трех жителей города Перми. Они подозреваются в хищении денежных средств граждан под предлогом сбора добровольной помощи российским военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Мошенники создали и вели несколько каналов от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, число подписчиков превысило сто тысяч. Среди постов мелькали просьбы о помощи — ради закупки техники для нужд военнослужащих в зоне СВО, указывались банковские карты «волонтёров», а собранные средства похищались.
В полицию обратилась сама Симоньян. После этого правоохранители нашли участников криминального бизнеса. По версии следствия, двое получали пожертвования на свои дебетовые карты, суммы переводов достигали
Симоньян в своём официальном телеграм-канале прокомментировала задержание. По её словам, мошенники собирали деньги в фейковом телеграм-канале «Мнение Маргариты Симоньян» с почти
«Публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое вранье и объявляли постоянные сборы. Я много раз об этом писала. И обратилась в полицию», — рассказывает журналистка.
Следователь УМВД по Казани возбудил уголовное дело по
«Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности, личностей потерпевших и причиненного им ущерба», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.