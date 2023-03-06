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    ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева. С ним хотели расправиться, как с Дарьей Дугиной

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    Федеральная служба безопасности сообщает о предотвращении покушения на главу ГК «Царьград» Константина Малофеева. Как передает 6 марта ТАСС, предпринимателя хотели взорвать в автомобиле.

    ФСБ называет организатора покушения. Это один из диверсантов, заходивших в составе группы на территорию Брянской области. Речь идет о Денисе Капустине, националисте, который, по информации российских спецслужб, находится под контролем СБУ. Как сообщает ЦОС ФСБ, теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельной бомбы, прикрепленной к днищу автомобиля Малофеева.

    Такая же схема была использована при подготовке убийства журналистки Дарьи Дугиной. Автомобиль журналистки, дочери правого философа и политолога Александра Дугина, был взорван в августе прошлого года на Можайском шоссе в Подмосковье. В момент взрыва девушка вместе с отцом, который ехал следом, возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция».

    С именем Константина Малофеева связан эвакуационный террор, который продолжается в Петербурге и в других городах России с 2019 года. Авторы регулярно «минировали» общественные места, требуя от бизнесмена возвращения 120 биткойнов, которые тот якобы украл с криптовалютной биржи.

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