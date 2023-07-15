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    Младенец умер в квартире на юго-востоке Петербурга. Причина может быть в инфекции

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти девочки, которой едва исполнилось два месяца, в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 июля.

    Об умершем младенце накануне ночью в полицию сообщили медики скорой. Бригаду вызвали в квартиру на Российском проспекте для помощи девочке. Спасти её не удалось.

    Ребёнок родился в мае в полной семье, в поле зрения полиции не попадавшей. Травм на теле при визуальном осмотре не было. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате инфекции дыхательных путей.

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    Комментарии 2

    Гость15 Июл 2023 в 11:15
    Ковид!
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