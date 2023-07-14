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    В Подмосковье отец убил малолетнюю дочь и покончил с собой

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    В подмосковном городе Пушкино возбуждено уголовное дело после убийства 4-летней девочки. По предварительной информации, ее убил отец, который после этого совершил суицид. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает областная прокуратура и СК РФ.

    Сегодня в квартире одного из домов Пушкино обнаружили тела 4-летней девочки и ее отца.

    Фото: ГСУ СК РФ по Московской области
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    «По предварительной информации, телесные повреждения девочке причинил ее отец и после совершил самоубийство», — говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

    Орудие преступления было найдено в квартире, уточнили в ведомстве.

    Фото: ГСУ СК РФ по Московской области

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