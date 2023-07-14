В Подмосковье отец убил малолетнюю дочь и покончил с собой

В подмосковном городе Пушкино возбуждено уголовное дело после убийства 4-летней девочки. По предварительной информации, ее убил отец, который после этого совершил суицид. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает областная прокуратура и СК РФ.



Сегодня в квартире одного из домов Пушкино обнаружили тела 4-летней девочки и ее отца.