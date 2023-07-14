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    Песков: ЧВК «Вагнер» как юрлицо «не существует и не существовала»

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    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал вопрос о статусе ЧВК «Вагнер».

    По его словам, вопрос о статусе частных военных компаний будет рассматриваться, а пока «Вагнер» как юрлицо «не существует и не существовала».

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» «не существует» и проблема правового статуса частных военных компаний остается непростой.

    «У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!» — сказал он в интервью журналисту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.

    Колесников рассказал о встрече Путина с представителями ЧВК и Евгением Пригожиным через несколько дней после мятежа. Он добавил, что история с «Вагнером» «перепахала» президента.

    24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством. Вечером 24 июня Дмитрий Песков и Александр Лукашенко говорили о том, что глава Беларуси убедил Пригожина развернуть бойцов «Вагнера». Одним из условий соглашения было то, что Евгений Пригожин «уйдет в Беларусь». По словам Лукашенко, 27 июня Пригожин прибыл в республику. 6 июля президент Лукашенко заявил, что на территории Беларуси Пригожина нет. В тот же день Песков сообщил, что в Кремле не следят за перемещениями бизнесмена. Ранее «Фонтанка» писала, что мужчина, похожий на Пригожина, замечен в офисе на Васильевском острове в Петербурге. За последние дни главе ЧВК вернули изъятые в ходе обысков 24 июня 10 миллиардов рублей и арсенал, в том числе пистолет от министра обороны Шойгу.

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    ПутинПесковЧВК ВагнерПригожинМятеж ПригожинаВоенный мятеж Пригожина
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