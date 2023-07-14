Песков: ЧВК «Вагнер» как юрлицо «не существует и не существовала»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал вопрос о статусе ЧВК «Вагнер».



По его словам, вопрос о статусе частных военных компаний будет рассматриваться, а пока «Вагнер» как юрлицо «не существует и не существовала».



Ранее президент Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» «не существует» и проблема правового статуса частных военных компаний остается непростой.

«У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!» — сказал он в интервью журналисту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.