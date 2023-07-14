«Ну вот, вы в Кремле». О чем говорил Путин с командирами ЧВК «Вагнер»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами ЧВК «Вагнер» спустя несколько дней после вооруженного мятежа предложил им несколько вариантов «трудоустройства», однако Евгений Пригожин высказался против. Подробности разговора глава государства раскрыл журналисту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.
По словам Путина, на встрече присутствовали 35 человек. «Ну вот, вы в Кремле», – сказал им президент. Он предложил командирам «несколько вариантов трудоустройства», в том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой». Под его началом, уточняет Колесников, «вагнеровцы» служили последние 16 месяцев.
«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», – рассказывает Владимир Путин.
В конце Колесников добавляет, что история с «Вагнером» «перепахала» президента.
Других подробностей непосредственно разговора, который, как сообщал Дмитрий Песков, состоялся 29 июня и длился около трех часов, в статье не приводится.
Тем не менее «Фонтанка» знает, кто такой «Седой». Еще в 2017 году мы писали о руководстве ЧВК «Вагнер». Публиковали и фото его командиров на приеме в Кремле. Среди запечатленных на нем был тогда подполковник запаса Дмитрий Уткин (тот самый «Вагнер») и «Седой» – Андрей Николаевич Трошев, полковник полиции в отставке из СОБР ГУ МВД по Северо-Западу, бывший артиллерист-десантник, ветеран Афганистана и Чечни. Герой России за взятие Пальмиры в 2016 году, один из создателей ЧВК «Вагнер», а сейчас глава «Лиги ветеранов». Подробнее читайте здесь.