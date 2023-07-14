«Ну вот, вы в Кремле». О чем говорил Путин с командирами ЧВК «Вагнер»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами ЧВК «Вагнер» спустя несколько дней после вооруженного мятежа предложил им несколько вариантов «трудоустройства», однако Евгений Пригожин высказался против. Подробности разговора глава государства раскрыл журналисту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.



По словам Путина, на встрече присутствовали 35 человек. «Ну вот, вы в Кремле», – сказал им президент. Он предложил командирам «несколько вариантов трудоустройства», в том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой». Под его началом, уточняет Колесников, «вагнеровцы» служили последние 16 месяцев.

