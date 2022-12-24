«С честью, чего мы и добивались». Как в Петербурге все-таки похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Белоостровском кладбище похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, завербованного в рязанской колонии. О месте его захоронения почти две недели спорили петербургские чиновники и бизнесмен Евгений Пригожин. В итоге последний уверен, что победил. Об этом же говорили участники своеобразного митинга, который устроили на кладбище возле гроба. Как хоронили с почестями недавнего зека, названного героем, рассказывает корреспондент «Фонтанки».



Первым на Белоостровское кладбище приехал Евгений Пригожин. Это было в 10 утра, ещё до того, как привезли три автобуса желающих принять участие в похоронах. Он положил розы на гроб, обернутый российским триколором и флагом ЧВК «Вагнер». После этого подошел к журналистам RT и РИА ФАН (входит в группу изданий Евгения Пригожина).



«Он самый простой парень. Дима Меньшиков. Жил в детдоме. Пошел в армию. Честно, как все, он не просил маму с папой отправить в Париж или в Дубай. Просто пошел в армию. Служил в Росгвардии под Питером. Решил жениться. Работал сварщиком, не хватало денег, решил заработать и сел в тюрьму. С каждым может такое случиться, — рассказал журналистам о покойном Пригожин (видео опубликовало РИА ФАН). — Затем попал в тюрьму, писал письма президенту: «Хочу на войну, хочу Родину защищать». Подписал контракт о том, что, если нужно будет погибнуть, он достойно погибнет. Он не нарушил контракт. С гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет. Не пилот, не танкист. Обычный пехотинец. Убил противника, попала пуля. Пытались вытащить. Недожил. Будет похоронен с честью, чего мы и добивались».





Эпопея с погребением Меньшикова тянулась 2 недели. 11 декабря один из создателей ЧВК «Вагнер», а сейчас глава «Лиги ветеранов» Андрей Трошев, сообщил в письме губернатору Петербурга, что Меньшикова отказываются хоронить на Аллее Славы. Смольный заметил, что такой аллеи на Белоостровском кладбище попросту нет, но он готов создать здесь Аллею Доблести для захоронения участников спецоперации, не относящихся официально к Минобороны. Пригожина это не устроило. Он заявил, что «хитровыдуманная» администрация города придумала эту аллею, чтобы хоронить «всякую нечисть, по их мнению, в том числе бойцов ЧВК «Вагнер». Бизнесмен призывал в Петербург чрезвычайную комиссию, которая должна разобраться с «антироссийской и антипатриотической коалицией во главе с губернатором». Смольный уговаривал ЧВК «Вагнер» не политизировать трагедию человека и похоронить наконец Меньшикова, у которого не осталось родственников, которые могли бы вступиться.



В итоге интервью Пригожин давал, стоя рядом с той самой Аллей Доблести. Заключённых, которые завербованы в ЧВК, он назвал «русскими мужиками, которые в 1941–1945 побеждали», а теперь пытаются сделать, чтобы «война не пришла сюда». Журналисты спросили его о чиновниках, которые не ценят «каждые жизни». «Потому что своих сыновей они не провожали, — пояснял Пригожин. — Один офицер ещё в 2014 году мне сказал: «Когда пойдут их сыновья и будут погибать, они поймут». Затем его спросили о пожеланиях на Новый год. Ответ: «Чтобы боеприпасов хватало и буржуйки были в окопах».



Пока Пригожин раздавал интервью возле гроба, у метро «Беговая» стояли автобусы. На выходе со станции — люди с табличками «Похороны Дмитрия Меньшикова». Корреспондент «Фонтанки» спросил у одного из них, чья фамилия на табличке, но не получил вразумительного ответа.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В автобусе, в котором оказался корреспондент, сидели студенты, школьники в камуфляже, пожилые военные. Женщина лет 60 листала телеграм-канал «Вагнеровец». До кладбища доехали за полчаса. Выходить раньше времени, впрочем, не стали — на улице дул холодный ветер, температура минусовая.

На воинском участке, тем временем, шли приготовления. Военные получали распоряжения от организатора похорон. Им выступил мужчина по имени Роман (сподвижники Пригожина назвали его товарищем заключённого Меньшикова). Военные ему сообщили, что оркестра не будет, но будет салют — троекратный залп холостыми. Роман расставил курсантов Можайки возле гроба, выдал им награды — одна от ЧВК, вторая — медаль «За Отвагу».



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К полудню к месту похорон подтянулись все те, кто приехал на автобусах. В их руках были флаги, в том числе «Боевого братства». Начала никто не объявлял, но когда все отфотографировались, то ли с чьей-то подсказки, то ли по собственной воле церемонию открыл предприниматель Александр Колос. Он в 2021 году баллотировался в Заксобрание от партии «Родина», тогда её поддерживал Евгений Пригожин. Колос заявил, что Меньшиков «истекая кровью, отказался бросить своих ребят и отказался от эвакуации». «Как же потом могли свои бросить его? Похоронить, где попало. Мы не бросаем своих», — говорил он.



Затем один за другим к гробу стали выходить пришедшие на похороны. В их числе был полковник ВДВ Баранюк (шевроны и форменная одежда указывают на то, что он не действующий военнослужащий). Он начал с воспоминания о Великой Отечественной: «Та война не закончилась. Она продолжается. Её продолжают лучшие сыны нашего отечества. Мы преклоняемся перед подвигом Дмитрия Меньшикова. Он является примером для молодежи и для нас живущих. Слава воинам и нашему президенту, который поддерживает страну в самом хорошем и независимом состоянии. Слава бойцам ЧВК «Вагнер», которые подают пример всему миру, как надо любить свое отечество, не жалея жизни, защищать интересы отечества», — произнес он. Следом вышел Олег Плотников (в его профиле в соцсетях написано, что он актёр). Стоя у гроба, он заявил, что «это честь и слава — отдать жизнь за страну, за родных и близких», и закончил: «Спасибо твоим родителям, что вырастили такого мужественного настоящего человека».



Затем появилась женщина, которая заявила, что её семья не знакома с Меньшиковым, но хочет ему сказать «спасибо» и поклониться. Так и сделала. После неё — еще одна женщина, которая прочитала стихотворение с телефона и прокричала троекратное «ура».



Андрей Бок, Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

Когда речи закончились, участники похорон выстроились в очередь, чтобы возложить цветы на гроб. Среди них были глава Екатерингофского округа Олег Смакотин (в последнее время не раз был на мероприятиях Пригожина) и бывший глава «Лиговки-Ямской» Вадим Войтановский. В толпе шла пожилая женщина. Возле гроба она заплакала.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После холостых залпов из автоматов замерзшие курсанты помаршировали прочь, начали расходиться и те, кто приехал на автобусах. Переминался с ноги на ногу чиновник администрации Курортного района, которому поручили возложить на могилу венок от города. Рядом с ним стоял мужчина с венком от администрации Гдовского района Псковской области. Почему оттуда, непонятно — сам Меньшиков из Архангельской области, а сидел в Рязанской. Автобусы со студентами, школьниками, военными и всеми остальными уезжали обратно к метро.



Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»