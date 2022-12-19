Смольный заготовил могилы для ЧВК «Вагнер», но Пригожина уже не остановить – он требует чрезвычайную комиссию

Петербургские власти заявили, что подготовили участок для бойца ЧВК «Вагнера» Дмитрия Меньшикова, на захоронении которого с соответствующими почестями настаивает Евгений Пригожин. Представители погибшего с предложением чиновников согласились, а потом перестали выходить на связь. Сам бизнесмен атаковал Москву письмами, в которых требует прислать в Петербург чрезвычайную комиссию.

О том, что еще в эти выходные дело с захоронением Дмитрия Меньшикова шло к мирному разрешению, говорится в заявлении директора службы Андрея Молдованова, которое предоставили «Фонтанке» в учреждении. Для начала Молдованов еще раз повторил тезис о том, что на петербургских кладбищах не существует Аллеи Славы, а именно на такой формулировке настаивают представители Меньшикова (сам Пригожин называет ее Аллеей Героев).

Уроженец Архангельской области Дмитрий Меньшиков – сирота, поэтому за него ходатайствуют не родственники. Он погиб в ноябре в зоне боевых действий, где находился в составе подразделений ЧВК «Вагнер». В частную военную компанию Меньшиков попал из рязанской колонии, где отбывал срок по наркотической статье.



Как писала «Фонтанка», 13 декабря по соседству с воинским участком был открыт новый – на 32 могилы и названный «Аллея Доблести». О том, что бойца несуществующей в правовом поле ЧВК «Вагнер» закон не позволяет хоронить на участке для военнослужащих, похоронная служба 14 декабря сообщала в письме к главному военкому Петербурга Сергею Качковскому.

«17 декабря данные люди [представители Меньшикова] приехали на Белоостровское кладбище, осмотрели место [на Аллее Доблести], получили консультацию администрации кладбища. Никаких замечаний не было высказано. И в устной беседе с администрацией кладбища было сообщено, что они поедут оформлять документы в агентство по поводу захоронения своего товарища. Данных о том, что происходило дальше, у меня нет. Но на сегодняшний день захоронение не произошло», — сообщил Андрей Молдованов.



Андрей Молдованов в своем заявлении подчеркивает, что данные о препятствиях в захоронении Меньшикова являются «голословным заявлением и не отвечают фактическому положению вещей».



Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин 18 декабря говорил, что у него пока нет решения, хоронить ли Меньшикова на «Аллее Доблести», которую, по его мнению, «хитровыдуманная администрация Смольного» якобы специально придумала, чтобы «хоронить всякую нечисть». А уже на следующий день его пресс-служба уведомила о рассылке открытых писем на имя председателя Государственной думы Вячеслава Володина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, ее заместителя Андрея Турчака, а также всем лидерам думских фракций. Текст идентичен – адресатов просят организовать чрезвычайную комиссию, которая должна приехать в Петербург и разобраться со сложившейся в городе «антироссийской и антипатриотической коалицией во главе с губернатором».

