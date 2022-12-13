Бойцу ЧВК «Вагнер» отказали в захоронении на Аллее Славы в Петербурге, потому что такой аллеи нет

Фото: https://beloostrovskoe.ru/ Поделиться Поделиться





История о том, как частная военная компания не нашла общий язык с частной похоронной компанией, могла бы остаться нерассказанной, если бы не основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его обещание во что бы то ни стало похоронить своего бойца на Аллее Славы Белоостровского кладбища. Нюанс даже не в том, что бывшему заключенному (если он не действующий военнослужащий) воинские почести законом не положены. Чтобы похоронить кого-либо на Аллее Славы Белоостровского кладбища, ее — аллею — надо сначала построить.



Вечером 11 декабря в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина», где публикуются ответы на журналистские вопросы, прозвучало: «…городом было отказано в захоронении бывшего заключенного, бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища» и «мы добьёмся того, чтобы он был захоронен на Аллее Героев, а после этого разберемся, кто прав, кто виноват». Внимательный читатель заметит, что издание спрашивало про Аллею Славы, а ответили им про Аллею Героев. Но дело тут не в вокабулярах собеседников.



Для понимания: военнослужащий — это специальный статус с определенными правами, гарантиями и обязанностями. Таким статусом обладают не только проходящие срочную или контрактную службу в Минобороны, но и сотрудники государственных силовых ведомств (Росгвардии, ФСБ и других). В то же время частной военной компании, обладающей боеспособной армией и тяжелым вооружением, в правовом поле Российской Федерации (на сегодняшний момент) существовать не может.

Подробности этого похоронного дела раскрыло екатеринбургское СМИ «Накануне.RU», которое официально к Пригожину отношения не имеет, но на регулярной основе знакомит своих читателей с его мнением по всем вопросам. Уральские журналисты назвали имя погибшего — «Дмитрий Меньшиков — бывший осужденный из Рязани, вступивший в ряды ЧВК «Вагнер» в августе текущего года» и опубликовали письмо главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева.



Уроженец Ленинграда Андрей Трошев — ветеран Афганистана и Чечни, полковник МВД в отставке, все три звезды Героя (России, ЛНР и ДНР) получил уже после выхода на пенсию. В 2017 году «Фонтанка» писала о нем как о ближайшем соратнике Дмитрия Уткина — командира ЧВК «Вагнер». В 2022 году Трошев часто упоминается Евгением Пригожиным как общественный деятель.



31-летний Дмитрий Меньшиков, по данным «Фонтанки», родился в Архангельской области. До 2017 года свободно перемещался по стране, наездами бывал в Петербурге. Информации о его судимости у «Фонтанки» нет.



В обращении к губернатору Беглову Трошев потребовал демонтировать бюрократические барьеры и «немедленно принять решение по захоронению» Меньшикова. Официальных ответов Смольного не последовало, несмотря на брошенные в адрес города акценты про «беспрецедентное, преступное и недопустимое» забвение «погибших смертью храбрых» «защитников Родины». Впрочем, молчание — это типичная для губернатора тактика в односторонне-публичной войне бывших союзников Беглова и Пригожина.



Фото: nakanune.ru Поделиться Поделиться





Белоостровское кладбище расположено в Курортном районе, открылось в 2017 году. Его обслуживает ООО «Собор», чей соучредитель Игорь Лапин контролирует треть кладбищенского бизнеса в Петербурге. Белоостровское позиционирует себя как кладбище европейского уровня. Имеет отдельные участки для захоронения представителей различных конфессий: мусульман, иудеев, католиков, старообрядцев, буддистов. Согласно опубликованной на сайте схеме, существуют участки для детских захоронений, есть отдельные воинские участки. А вот аллеи — ни Славы, ни Героев на Белоостровском кладбище нет. Это якобы и пытались объяснить представителям ЧВК «Вагнер».



Как сообщил «Фонтанке» мажоритарный акционер ООО «Собор» Андрей Поздняков, в самом захоронении не отказывали: «Мастер вчера, 12 декабря, сказал представителю (ну или товарищу) погибшего бойца обратиться на 1-ю Советскую [улицу] за распоряжением [разрешением от городской службы]. В обычном порядке это делается».

Более подробно выступил Виталий Томкив, дежурный мастер по захоронению. Видео с его объяснением предоставлено «Фонтанке» администрацией кладбища. Рассказал он буквально следующее:

— Вчера поступил звонок о захоронении героя, погибшего в специальной военной операции, на Аллее Славы. Но Аллеи Славы нет на территории Белоостровского кладбища. Было предложено захоронить на воинском участке, но для этого надо было получить распоряжение. Распоряжение можно получить на 1-й Советской, дом 8. Там же можно обратиться к мемориальной компании силовых структур и оплатить услуги кладбища. Отказа от захоронения не было.



На 1-й Советской улице находится ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела», подведомственное комитету по промышленной политике Смольного. В комитете на вопросы «Фонтанки» не ответили, равно как и в специализированной похоронной службе. Вряд ли причина молчания кроется в самой ситуации. Еще со времен пандемии ковида, когда родственники умерших столкнулись с информационным вакуумом, «Фонтанке» известна нетерпимость этой организации к любому роду коммуникации с прессой.



«Фонтанка» позвонила администрации кладбища еще раз, но уже под предлогом необходимости похоронить своего родственника на воинском участке.

— Надо ехать на 1-ю Советскую, 8, [захоронение возможно] при наличии документов, — ответили нам.

— Какие документы нужны?

— Я даже не знаю, это они решают, какие надо подтверждения, что военный человек.



— Что делать, если он не был военнослужащим Минобороны, а воевал в составе частной военной компании? Возможно его захоронить на воинском участке?

На этом вопросе сотрудник кладбища взял паузу и попросил перезвонить минут через пять. В следующий раз по этому же телефону трубку взял уже другой человек, и объяснения пришлось начинать сначала. Ответ дали такой же: нужно разрешение с 1-й Советской. В качестве альтернативы — захоронение просто на свободном участке.



— Для того чтобы похоронить на воинском, нужно получить распоряжение. Есть у вас документы, что он военный?

— Я и говорю, что он в ЧВК воевал.

— Вы именно на воинском хотите?

— Да.

— Если он не военнослужащий, почему на воинском? На свободных местах можно захоронить.

Но мы знали волшебные слова:

— Извините, если он на Украине погиб, он что, не военный?

Удар был такой силы, что случился нокаут, но рикошетом задело и нас. Сотрудник кладбищенской администрации отправил на… 1-ю Советскую, где телефоны весь день молчат.

Дошли ли до 1-й Советской представители ЧВК «Вагнер», «Фонтанке» доподлинно не известно. По неофициальной информации, там не отказали бы в столь необходимом кладбищу распоряжении, но для этого нужно сначала обратиться за ним. Глядя на понятийно укрепившиеся с начала года позиции Евгения Пригожина, вообще не удивит, если на Белоостровском в ближайшее время появится и Аллея Славы, и могила бойца частной военной компании «Вагнер» Дмитрия Меньшикова.



Алина Ампелонская, Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

