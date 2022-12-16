«Аллея Доблести» появится на Белоостровском кладбище, как и сообщала «Фонтанка»

На Белоостровском кладбище открыли «Аллею Доблести», где будут хоронить как военнослужащих, так и погибших других категорий, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом 16 декабря сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

«Аллея находится в непосредственной близости и имеет общую дорожку с воинским участком Белоостровского кладбища», — пишет чиновник.



Он добавил, что Смольный по желанию родственников или законных представителей погибших готов рассмотреть возможность открытия подобных аллей и на других кладбищах Петербурга (с учетом их возможностей).

