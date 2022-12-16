«Аллея Доблести» появится на Белоостровском кладбище, как и сообщала «Фонтанка»

На Белоостровском кладбище открыли «Аллею Доблести», где будут хоронить как военнослужащих, так и погибших других категорий, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом 16 декабря сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.
«Аллея находится в непосредственной близости и имеет общую дорожку с воинским участком Белоостровского кладбища», — пишет чиновник.
Он добавил, что Смольный по желанию родственников или законных представителей погибших готов рассмотреть возможность открытия подобных аллей и на других кладбищах Петербурга (с учетом их возможностей).
«Фонтанка» рассказывала, как власти Петербурга разбирались в ситуации с захоронением бойца частной военной компании «Вагнер» Дмитрия Меньшикова. 11 декабря глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Герой России Андрей Трошев, близкий к Евгению Пригожину, обратился к губернатору Александру Беглову с требованием прекратить чинить бюрократические препоны и захоронить погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Меньшикова там, где полагается лежать «погибшему смертью храбрых» «защитнику Родины». В его формулировках звучала «Аллея Славы Белоостровского кладбища».
Смольный попросил главного военкома города Сергея Качковского подсказать, как следует поступить с обращениями по поводу похорон участников боевых действий на Украине, если их статус не определен действующим законодательством РФ.