Без военкома не разберешься. Смольный нашел, с кем посоветоваться, как хоронить бойца ЧВК «Вагнер»

Начальнику военного комиссариата Санкт-Петербурга Сергею Качковскому 14 декабря ушло письмо из правительства Петербурга. Подведомственная комитету по промышленности «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» интересуется, как им поступить с обращениями по поводу похорон участников боевых действий на Украине, если их статус не определен действующим законодательством Российской Федерации.

«... поступают обращения о захоронении на кладбищах Санкт-Петербурга умерших (погибших) участников Специальной военной операции, не являющихся военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, сотрудниками Росгвардии, МВД РФ, и т.д. (далее — силовых структур). В целях организации погребения вышеуказанной категории граждан на достойном уровне на кладбищах Санкт-Петербурга, Учреждение просит Вас сообщить о статусе участников Специальной военной операции, не являющихся сотрудниками силовых структур и добровольческих формирований», — говорится в запросе.

Очевидно, что речь идет в том числе об уроженце Архангельской области Дмитрии Меньшикове. 11 декабря глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России Андрей Трошев обратился к губернатору с требованием прекратить чинить бюрократические препоны и захоронить Меньшикова там, где полагается лежать «погибшему смертью храбрых» «защитнику Родины» — на Аллее Славы Белоостровского кладбища.

Дмитрий Меньшиков признается близкими бизнесмену Пригожину ресурсами бойцом ЧВК «Вагнер». По информации «Фонтанки», 25 февраля 2022 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы, за сбыт наркотиков. Он сирота, жены и детей не имеет. Евгений Пригожин (на последних фотографиях в прессе можно увидеть на его груди Звезду Героя России) в ответе на журналистский вопрос пообещал, что Дмитрий Меньшиков будет «захоронен на Аллее Героев».



Администрация Белоостровского кладбища уверяла «Фонтанку», что вся загвоздка в отсутствии у них этой самой Аллеи Славы, но в разговоре за пределами журналистского запроса признавала — на воинском участке нельзя похоронить бывшего заключенного, вступившего в ряды отсутствующей в правовом поле частной военной компании. Эта земля предназначена только тем, кто обладает статусом военнослужащего, и приравненных к ним. ЧВК в список не входит. Но при наличии распоряжения от «Специализированной службы по вопросам похоронного дела» Белоостровское кладбище готово выделить место на воинском участке. Как следует из запроса Качковскому (тоже, кстати, Герой России) специализированная служба не знает, что ответить на поступивший им запрос.

