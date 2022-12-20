«Перестаньте глумиться, похороните человека». Вице-губернатор Петербурга — о том, как тело бойца ЧВК «Вагнер» стало политическим

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге вторую неделю пытаются решить вопрос с похоронами Дмитрия Меньшикова — погибшего в ноябре бойца ЧВК «Вагнер». В частную военную компанию осуждённый за сбыт наркотиков Меньшиков попал из рязанской колонии. Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявляет, что петербургские власти отказываются хоронить Меньшикова на Аллее славы Белоостровского кладбища. Чиновники парируют: Аллеи славы на погосте нет, возьмите Аллею доблести, там можно хоронить кого угодно. Евгения Пригожина это не устраивает, он зовёт в Петербург «чрезвычайную комиссию».



«Фонтанка» поговорила с вице-губернатором Петербурга Кириллом Поляковым, которому подведомственна ритуальная сфера, о том, как чиновники видят происходящее.

Фото: страница Кирилла Полякова во «ВКонтакте» Поделиться Поделиться





— Для Петербурга это же не первые похороны бойцов ЧВК. Как раньше их хоронили?



— История крайне странная. До этого 13 человек (это только те, кого мы знаем, что это бойцы ЧВК, потому что нам говорили об этом родственники) похоронили в Петербурге. Первые похороны были ещё в феврале. Проблем ни разу с этим не было. Единственное отличие, что у всех захороненных были родственники — они, видимо, не давали возможность использовать эту ситуацию с целью раздувания политического скандала. Над трупами ведь у нас в стране глумиться не принято. Хочется ещё сказать про нынешний случай с Дмитрием Меньшиковым. Обращение от Героя России Андрея Трошева (стоял у истоков создания ЧВК, ныне общественный деятель. — Прим. ред.) мы получили с просьбой похоронить погибшего на Аллее славы. У нас нет такого места на Белоостровском кладбище, и на других кладбищах тоже. Поступило обращение в администрацию города 12 декабря. С заявителями связались и выслушали, что они хотят.

На следующий день мы создали Аллею доблести. На этой аллее можно хоронить всех, кто не является военнослужащими и сотрудниками спецподразделений. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Могут быть случаи гибели волонтёров, медицинских работников, журналистов в зоне боевых действий. Теперь у нас есть такая возможность, чтобы можно было почтить память людей, которые отдали жизни за страну в зоне специальной военной операции. 14 декабря мы уведомили об этом представителей ЧВК. Они отреагировали только 17 декабря, хотя мы рассчитывали, что 17-го его уже похоронят. Они приехали посмотреть — мы им показали всё. Мы сказали, что если им принципиально на военном участке, то можем и там дать участок. Они сказали: «Нет, на Аллее доблести лучше». Они выбрали место, и мы думали, что 18 декабря уже похоронят его, но они сказали, что им надо поговорить с руководством. Все возможности для захоронения были созданы, хотя к Петербургу этот парень не имеет отношения — родился в Архангельской области, сидел в Рязанской. Но мы не задавали таких вопросов.

Аллея доблести на Белоостровском кладбище Фото: «Фонтанка.ру» Воинский участок на Белоостровском кладбище, рядом с Аллеей доблести Фото: «Фонтанка.ру» Воинский участок на Белоостровском кладбище, рядом с Аллеей доблести Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Почему начали раздувать скандал? Видимо, есть такое желание. А родственников нет, за него не впишутся, чтобы отстали и похоронили спокойно. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Я смотрел новостные порталы, где публикуют новости о ЧВК «Вагнер», там были фотографии с похорон в Петербурге. Евгений Пригожин на них присутствовал, и никаких вопросов у него не было.



— Захоронения других бойцов ЧВК были на воинских участках или нет? — Нет, на гражданских. Там, где пожелали родственники. — По закону кого можно на воинских участках хоронить? — Если говорить про норму федерального закона, то есть исчерпывающий перечень: сотрудники Минобороны, призванные на военные сборы, органов внутренних дел, МЧС, УФСИН и участники Великой Отечественной войны.

Сейчас у нас в законодательстве понятия ЧВК нет. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Мы все всё понимаем, сейчас не до того, чтобы разбираться в этом. Те, кому необходимо, потом разберутся. Для нас это гражданский человек, погибший в зоне специальной военной операции. Даже добровольцем его не признать. Если есть ещё какие-то документы о признании статуса ЧВК, то мы просто о них не знаем. Никаких препятствий мы не чиним. У нас похоронены участники ЧВК и в Пушкине, и в Красном Селе, и на Смоленском кладбище, в Колпино. Там (в Колпино) вообще трое — в июле, в сентябре и в декабре. И на Белоостровском кладбище 14 декабря был парень похоронен. Все пожелания родственников мы соблюли. Более того, мы поддерживаем их семьи, ведь для нас они точно такие же ребята. У губернатора позиция такая: с политическими вопросами разберёмся потом, а семьям тех, кто воевал за нас, надо помочь.

— Похороны бойцов ЧВК, о которых вы знаете, проходили за счёт родственников или за счёт частной военной компании?

— По-разному: где-то ЧВК, где-то родственники самостоятельно занимались. Иногда, если у родственников тяжёлое материальное положение, мы оказывали поддержку и содействие. Где-то подхоранивали в родственную могилу — каждая семья принимала самостоятельное решение. А здесь парень — сирота. Вот и решили использовать то, что за него никто не вступится. Перестаньте над телом глумиться и похороните человека. Эта история развивается с 8 декабря — тогда они первый раз позвонили и спрашивали: «Есть Аллея славы? Нет? Но просто похоронить можно?» В итоге: то хороним, то не хороним, то завтра, то нет. Нам нужен представитель с оригиналом документов и заявлением о том, что нужно похоронить на Аллее доблести — они сами выбрали это место. А то они ходят кругами и одна политическая возня.

— Что вообще такое Аллея доблести и Аллея славы? Почему не сделать было Аллею славы, зачем именно доблести? Это же народное название, нет такого юридического термина. — В законодательстве действительно не определено, что такое Аллея славы. Аллея доблести наиболее нейтральное понятие для того, чтобы можно было там хоронить гражданских лиц: волонтёров, врачей, водителей, которые возят помощь, — кто угодно там может погибнуть, фронт есть фронт. — Почему не сделали Аллею славы? Как я понимаю, именно этого просят вагнеровцы. — У нас есть такие аллеи в Кировском и Красносельском районах. Но там не проводят захоронений. Это в большей степени мемориальные парки на сегодняшний день.

Они сами уже путаются в показаниях — говорили сначала в публикациях про Аллею славы, потом про Аллею героев. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Но если про героев речь, то они должны быть признаны героями указом президента. Это отношения к человеку, который погиб, не имеет никакого. Это просто использование того, что за него не могут вступиться и сказать: «Отстаньте уже и похороните человека». На этом ездить очень некрасиво. Чтобы просто покачать политическую ситуацию в городе, использовать парня погибшего нехорошо. Я как человек, родившийся в Ленинграде, внук блокадницы, могу сказать, что мне это не нравится, и в первую очередь морально.

P. S. По данным нескольких собеседников «Фонтанки», в одном из моргов Петербурга сейчас находятся тела других бойцов ЧВК «Вагнер». Места в холодильниках, утверждают источники в Смольном, предоставлены организации не просто бесплатно, но и без дополнительных требований каких-либо подтверждающих документов. По словам чиновников, пожелавших остаться неназванными, Петербург используется ЧВК в качестве транзитного центра — тела погибших бойцов отсюда отправляют для захоронения в другие регионы.

Ксения Клочкова, Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»