Путин в интервью «Ъ»: «Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!»

Журналист издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников вечером 13 июля опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором глава государства рассказывает о встрече с командирами ЧВК «Вагнер».

О той, которая состоялась в Кремле 29 июня — через 5 дней после мятежа, окружения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и сбитых вертолётов. Как подтвердил президент РФ, на встрече было 35 человек и продолжалась она три часа.

Колесников спросил президента, можно ли предполагать, что ЧВК «Вагнер» сохранится как боевая единица. Далее процитируем материал «Ъ».



«— Ну так ЧВК «Вагнер» не существует! — воскликнул Владимир Путин.— У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!

То есть если нет закона, то нет и ЧВК.

А что же это тогда все было?

— Такого юрлица нет,— пояснил Владимир Путин.



Тут он, видимо, говорил как юрист». (конец цитаты)



Затем Путин уточнил, что «группа есть, но юридически не существует». И отметил, что это отдельный вопрос, «связанный с реальной легализацией», который должен обсуждаться в Государственной думе и в правительстве. Президент назвал этот вопрос «непростым».

