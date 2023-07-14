Путин в интервью «Ъ»: «Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!»

Журналист издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников вечером 13 июля опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором глава государства рассказывает о встрече с командирами ЧВК «Вагнер».
О той, которая состоялась в Кремле 29 июня — через 5 дней после мятежа, окружения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и сбитых вертолётов. Как подтвердил президент РФ, на встрече было 35 человек и продолжалась она три часа.
Колесников спросил президента, можно ли предполагать, что ЧВК «Вагнер» сохранится как боевая единица. Далее процитируем материал «Ъ».
«— Ну так ЧВК «Вагнер» не существует! — воскликнул Владимир Путин.— У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!
То есть если нет закона, то нет и ЧВК.
А что же это тогда все было?
— Такого юрлица нет,— пояснил Владимир Путин.
Тут он, видимо, говорил как юрист». (конец цитаты)
Затем Путин уточнил, что «группа есть, но юридически не существует». И отметил, что это отдельный вопрос, «связанный с реальной легализацией», который должен обсуждаться в Государственной думе и в правительстве. Президент назвал этот вопрос «непростым».
Беседа с Владимиром Путиным состоялась после Форума будущих технологий в Центре международной торговли, на которой президент РФ тоже сделал ряд заявлений. Фонтанка писала об этом здесь.