Путин предложил реализовать новые нацпроекты

Нацпроекты по формированию экономики данных и по беспилотникам поручил реализовать в России президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил 13 июля на пленарном заседании Форума будущих технологий.



По его словам, страны Запада «любыми путями пытались подсадить» Россию на зарубежные платформы и стандарты. Взаимозависимость неизбежна, но «собственная рубашка ближе к телу». Россия покупала многие критические технологии в «чужом магазине, супермаркете готовых решений», но в какой-то момент перед нами закрыли дверь и повесили вывеску «закрыто». Власти и частные компании сделали выводы, чтобы изменить ситуацию, но нужно идти дальше и решать более сложные задачи.

