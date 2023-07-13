Путин предложил реализовать новые нацпроекты

Нацпроекты по формированию экономики данных и по беспилотникам поручил реализовать в России президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил 13 июля на пленарном заседании Форума будущих технологий.
По его словам, страны Запада «любыми путями пытались подсадить» Россию на зарубежные платформы и стандарты. Взаимозависимость неизбежна, но «собственная рубашка ближе к телу». Россия покупала многие критические технологии в «чужом магазине, супермаркете готовых решений», но в какой-то момент перед нами закрыли дверь и повесили вывеску «закрыто». Власти и частные компании сделали выводы, чтобы изменить ситуацию, но нужно идти дальше и решать более сложные задачи.
«Предлагаю в течение года подготовить на период до 2030 года новый национальный проект по формированию экономики данных», — сказал Путин.
Он пояснил, что речь идет не только о консолидации существующих инструментов поддержки цифровой экономики и искусственного интеллекта, необходимо выстроить целостный механизм создания и применения передовых технологий во всех сферах жизни. «Нужно максимально форсировать такую работу», — подчеркнул он. Среди прочего нацпроект затронет такие этапы, как сбор данных, развитие систем связи, хранение данных, в том числе суверенная инфраструктура в стране, а также вопросы безопасности данных.
Кроме того, президент поручил до 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете.