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    С легкой порчи на тяжелую диверсию. В Петербурге арестовали обвиняемых в поджоге релейного шкафа

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    Приморский районный суд заключил под стражу Василия Иванова и Сергея Саратовцева, обвиняемых в диверсии на железной дороге. Об этом 13 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В ходе предварительного следствия было установлено, что не позднее 1 мая неустановленный организатор диверсии нашел в Петербурге исполнителя по фамилии Саратовцев, который согласился за 8 тысяч рублей поджечь релейный шкаф. В мессенджере его научили, как приготовить горючую смесь и куда ее залить. Саратовцев вовлек в это преступление своего друга Иванова, поделившись всеми знаниями. 4 мая они прибыли на 11-й километр 4-го пикета перегона «Новая Деревня — Лахта» и подожгли оборудование РЖД. «Фонтанка» сообщала, что из-за инцидента тем утром произошла задержка в графике движения электричек.

    5 мая Иванова задержали. Сначала ему вменяли умышленную порчу имущества, но в ходе расследования вскрылись признаки диверсии. В четверг, 13 июля, деяние было переквалифицировано, а суд согласился с ходатайством следствия и отправил Иванова в СИЗО. Ту же меру пресечения позже избрали Саратовцеву.

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    Комментарии 10

    Гость13 Июл 2023 в 22:01
    12 летунов. как вам?
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