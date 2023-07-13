С легкой порчи на тяжелую диверсию. В Петербурге арестовали обвиняемых в поджоге релейного шкафа

Приморский районный суд заключил под стражу Василия Иванова и Сергея Саратовцева, обвиняемых в диверсии на железной дороге. Об этом 13 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В ходе предварительного следствия было установлено, что не позднее 1 мая неустановленный организатор диверсии нашел в Петербурге исполнителя по фамилии Саратовцев, который согласился за 8 тысяч рублей поджечь релейный шкаф. В мессенджере его научили, как приготовить горючую смесь и куда ее залить. Саратовцев вовлек в это преступление своего друга Иванова, поделившись всеми знаниями. 4 мая они прибыли на 11-й километр 4-го пикета перегона «Новая Деревня — Лахта» и подожгли оборудование РЖД. «Фонтанка» сообщала, что из-за инцидента тем утром произошла задержка в графике движения электричек.