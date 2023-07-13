Шенгенские мучения: новые условия получения виз для россиян

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Поделиться Поделиться





Шенгенские визы сейчас — для мужественных туристов. Испанцы и итальянцы сразу предупреждают: ждать до месяца и дольше, так что подавайтесь заранее, дорогие россияне. Временная регистрация в Москве не вариант — где прописку получали, туда и идите. А французы, кажется, по-тихому срезали число слотов на подачу, которых и так было не поймать. «Фонтанка» собрала последние шенгенские нововведения.





В Петербурге позабыты многолетние финские и эстонские шенгены. Основные страны, которые выдают не разовые пропуска, а полноценные мультивизы российским туристам, можно пересчитать по пальцам одной руки: это Испания, Франция и Италия. И во всех трех летом произошли изменения.



За сколько На сайте испанского визового центра в Москве на днях появилась информация, что срок рассмотрения заявок на визу может составлять теперь до 45 дней с даты получения заявления в генеральном консульстве Испании. Визовый центр Италии незадолго до этого также предупредил, что сроки увеличены до 30 календарных дней.



Подаваться, стало быть, нужно заранее. Испанский визовый центр теперь принимает документы не позднее чем за шесть недель до поездки, хотя раньше срок был 10 рабочих дней, сообщили там «Фонтанке». Если заявитель настаивает на подаче документов с более ранним вылетом, то их могут принять, но не факт, что виза выйдет вовремя. В Италии предупредили, что подаваться необходимо минимум за 15 рабочих дней до рейса. Эта информация появляется при записи на сайте визового центра.

Где Кроме того, итальянский визовый центр VMS с 6 июля более не принимает документы у жителей Москвы с временной регистрацией. Петербуржцам и жителям СЗФО рекомендовано подаваться дома. Что это значит: подать документы на визу в Москве могут только заявители с постоянной регистрацией в столице или Подмосковье, то есть со штампом в паспорте. Обладатели постоянной регистрации в Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия должны обращаться в VMS в Петербурге. А все остальные — отправляются в визовые центры Almaviva в регионах.





С первого дня лета генконсульство Германии прекратило выдавать визы в Петербурге. Получить их теперь можно только в Москве. Впрочем, немецкий шенген и раньше был не для слабых духом.



А дадут?

Французский визовый центр как минимум вдвое сократил количество слотов на подачу документов в последние недели, уверены пытающиеся их поймать на форуме Винского и профильных чатах в Telegram. По их словам, теперь в день выдаются всего по 20–30 слотов для записи, хотя еще недавно было больше.



Впрочем, это субъективно — в самом визовом центре «Фонтанке» сказали, что работают в обычном режиме. На его сайте появилась рекомендация не пользоваться услугами каких-либо посредников для подачи заявления на визу. «Посредники взымают дополнительные сборы, в которых нет необходимости, не предоставляя дополнительных услуг», — заверяют в компании. При этом сами с конца апреля стали брать за оформление записи предоплату в 35 евро. Хотя нашей коллеге удалось поймать слот для записи лишь с помощью бота — личным опытом она делилась здесь.



Статистика получения виз на форуме Винского, в которой с начала года уже сотни отчетов, говорит, что от Италии и Франции 44% заявителей получают мультивизы на срок до шести месяцев. В Испании этот показатель на уровне 61%.



Больше всего годовых и более длительных виз получают во Франции — 40%, в Италии — 22%, в Испании — 12%. Процент отказов по всем трем странам колеблется от 6 до 10%.



В последних июльских отчетах сплошной поток разочарования — люди получают визы на несколько недель или, в лучше случае, месяцев. А средние сроки ожидания стремятся к 30 дням. Но это еще неплохо на фоне некоторых других государств Европы, которые просят и страховку из европейской компании, и выписку из работающего в ЕС банка — и всё равно в итоге дают визу под даты поездки, если вообще дают. Подробнее о настоящих визовых мучениях читайте в прошлом материале «Фонтанки».



А почему не стоит поддаваться рассказам про «коллективный Запад», который практически перестал выдавать визы и прямо запретил въезд россиянам — читайте здесь.



Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

