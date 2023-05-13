Генконсульство Германии перестанет выдавать визы в Петербурге с начала лета

С первого дня лета генконсульство Германии прекратит выдавать визы в Петербурге. Изменения носят «исключительно организационный характер», говорится в сообщении на сайте германского представительства в РФ.

Также выдавать визы в Германию прекратят в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Получить их с 1 июня можно будет только в Москве.

Российская сторона 22 апреля приняла решение о высылке 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов.



Высылка, как заявили в МИД РФ, стала реакцией на «враждебные действия Берлина». Максимальное число сотрудников дипломатических представительств Германии в России также будет значительно ограничено.

