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    Генконсульство Германии перестанет выдавать визы в Петербурге с начала лета

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    С первого дня лета генконсульство Германии прекратит выдавать визы в Петербурге. Изменения носят «исключительно организационный характер», говорится в сообщении на сайте германского представительства в РФ.

    Также выдавать визы в Германию прекратят в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Получить их с 1 июня можно будет только в Москве.

    Российская сторона 22 апреля приняла решение о высылке 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов.

    Высылка, как заявили в МИД РФ, стала реакцией на «враждебные действия Берлина». Максимальное число сотрудников дипломатических представительств Германии в России также будет значительно ограничено.

    Германия также приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

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