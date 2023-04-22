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    МИД РФ: Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

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    Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов. Об этом 22 апреля сообщило Министерство иностранных дел РФ, пообещав зеркальные меры.

    В МИД РФ полагают, что Берлин рассказал о готовящейся высылке СМИ, тем самым нарушив свое намерение не подвергать массовую высылку огласке, пишет ТАСС.

    В министерстве назвали действия Берлина «враждебными». Ответные меры будут аналогичными. Из России массово вышлют германских дипломатов, а также существенно ограничат число сотрудников немецких дипломатических представительств. В МИД РФ добавили, что посла ФРГ в России Геза Андреаса фон Гайра уведомили об этом 5 апреля.

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