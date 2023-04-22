МИД РФ: Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов. Об этом 22 апреля сообщило Министерство иностранных дел РФ, пообещав зеркальные меры.



В МИД РФ полагают, что Берлин рассказал о готовящейся высылке СМИ, тем самым нарушив свое намерение не подвергать массовую высылку огласке, пишет ТАСС.



В министерстве назвали действия Берлина «враждебными». Ответные меры будут аналогичными. Из России массово вышлют германских дипломатов, а также существенно ограничат число сотрудников немецких дипломатических представительств. В МИД РФ добавили, что посла ФРГ в России Геза Андреаса фон Гайра уведомили об этом 5 апреля.

