Итальянцы отделили Москву от России: за визами больше нельзя

Итальянский визовый центр VMS с 6 июля больше не принимает документы у жителей Москвы с временной регистрацией. Петербуржцам рекомендовано подаваться дома. Как следует из уведомления на сайте, чтобы подать документы в Москве, теперь нужна постоянная регистрация в Москве или Московской области.



В Петербурге должны подаваться люди с пропиской в Петербурге, Ленобласти, а также в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях и Республике Карелии.

Остальным предписано обращаться за визой в визовый центр Almaviva.

Италия одна из немногих стран, которая продолжает выдавать шенгенские визы россиянам, в том числе долгосрочные. О том, как выглядит процесс получения, — читайте в нашем материале.