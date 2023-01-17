Страдания визового режима: как МИД закрыл «шенген» раньше времени

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





«Коллективный Запад» практически перестал выдавать визы: недружественные страны ставят заведомо невыполнимые условия и прямо запрещают въезд россиянам. Ответом им будет безвизовый режим с Тринидад и Тобаго. Это краткая выжимка из интервью замглавы МИД РФ Евгения Иванова. Дипломат, конечно, несколько сгустил краски. «Фонтанка» рассказывает, какие страны Европы дают визу и как попасть в «закрытые».



Евгений Иванов рассказал в интервью ТАСС, что западные страны, «на фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии», «ужесточают условия въезда для российских туристов, вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз».



По словам замглавы МИД России, некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия.

«В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций», — отметил чиновник.



«На текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз», — добавил Иванов.

Пойдем по пунктам.

Во-первых, про «закрытые» страны Европы. Самые напряженные туристические отношения у России с ближайшими соседями. В Латвию, Литву, Польшу и Эстонию с 19 сентября действительно не пускают россиян с туристическими шенгенскими визами. С 30 сентября похожие ограничения ввела Финляндия.



Однако эти ограничения касаются в первую очередь внешних границ — приезда из России напрямую или самолетом, с прохождением паспортного контроля. А вот внутри Шенгенской зоны во все четыре страны можно прибыть и по земле, и по воздуху без ограничений. Можно въехать в Европу на машине через Норвегию в Финляндию — наземная граница Шенгена для обладателей туристических виз там до сих пор открыта. Кроме того, в Финляндию можно прибывать транзитом на сутки — имея на руках лишь билет на самолет за пределы Шенгена или обратно в Россию.



Во-вторых, про «невыполнимые условия» для получения виз. В первую очередь это требование страховки от компании в ЕС и счета в банках, которые работают в Европе. «Фонтанка» подробно писала, что это ноу-хау лишь отдельных государств вроде Норвегии или Германии. А умельцы в чатах путешественников уже нашли варианты покупки страховок для нерезидентов в болгарских и немецких компаниях. Чтобы их оплатить, понадобится работающая за рубежом Visa или MasterCard. Такие оформляют во множестве окрестных стран — от Белоруссии до Армении с Казахстаном. Выписка со счета этих карточек подойдет и для посольства.



В-третьих, про многократные визы и вообще их выдачу. Стран, которые выдают визы, несравнимо больше, чем тех, что делать это прекратили. Прибалтика закрыта, но на выбор: Италия, Испания, Австрия, Франция, Венгрия, Германия, Португалия, Швеция, Швейцария, Финляндия, Хорватия и другие. Конечно, не все из них одинаково щедры к российским туристам.

Про визы в Германии в декабре 2022 — январе 2023 на форуме Винского туристы пишут, что получают их в основном под даты поездки или в лучшем случае полугодовые. Аналогичные отчеты идут и из Австрии. В Испании тоже часто дают на месяц или три. Отказы и однократные визы под даты поездки в Венгрии и Греции.



В то же время россияне отчитываются о получении полугодовых и годовых виз во Францию. В статистике про Италию регулярно пишут про годовые, двухгодовые и трехгодовые мультивизы. То есть выбор, куда податься, есть, как и шанс на долгую многократную визу.

А тем, кто не готов играть по новым правилам, замглавы МИД в интервью пообещал безвиз с некоторыми островными государствами Карибского бассейна, а также Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

