Клишас отозвал свой законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отозвал из правительства свой законопроект о регулировании онлайн-продажи алкогольных напитков, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением инициативы, и подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого сенатор направлял документ.
Как сообщает издание, сенатор отозвал законопроект после того, как получил замечание от Минфина. По словам источника, ведомство в целом поддержало его, хотя и представило ряд замечаний.
В законопроекте предлагалось создать отдельный реестр сайтов компаний, которые могут осуществлять дистанционную розничную продажу алкогольной продукции. Андрей Клишас выступил с такой инициативой в середине июня.
Ведение реестра и порядок его работы должна была определить Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, на сайте которой, как предполагалось, и должны были публиковать информацию из реестра. За включение в него компании бы платили госпошлину. Для дистанционной покупки нужно было бы подтвердить возраст через госстистему, а также с помощью QR-кода уже в момент доставки.
В июле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что его ведомство «концептуально» поддержало инициативу о легализации онлайн-продажи алкоголя. Он отмечал, что важно «отстроить контроль» такой деятельности, но обеспечить ее регулирование не так уж и сложно.