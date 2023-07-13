Клишас отозвал свой законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отозвал из правительства свой законопроект о регулировании онлайн-продажи алкогольных напитков, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением инициативы, и подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого сенатор направлял документ.



Как сообщает издание, сенатор отозвал законопроект после того, как получил замечание от Минфина. По словам источника, ведомство в целом поддержало его, хотя и представило ряд замечаний.