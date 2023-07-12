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    Ехать можно, зажигать нельзя. В Ленинградской области сняли запрет на вход и въезд в леса

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    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отменил запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств, сообщает 12 июля официальный портал правительства 47-го региона.

    Соответствующее постановление Дрозденко подписал сегодня. Собирать грибы и ягоды отныне можно вполне легально, но есть нюанс.

    Вход и въезд в леса разрешены, но при этом установленный в Ленинградской области особый противопожарный режим не отменен. Продолжает действовать запрет на разведение костров, приготовление блюд на мангалах, сжигание мусора и травы на территории лесного фонда и прилегающих к лесу территориях населенных пунктов.

    Напомним, противопожарный режим в Ленобласти объявили 20 июня. Тогда к этому вынуждала обстановка в лесах. «Фонтанка» рассказывала об июньском пожаре в Кировском районе Ленинградской области, там вспыхнули торфяники. На территории Назийского сельского поселения горело 20 гектаров.

    О борьбе с серьезными лесными пожарами в Лужском и Кировском районах Ленинградской области рассказывало издание 47news.

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    Ленинградская областьЗапрет на посещение лесов
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