Ехать можно, зажигать нельзя. В Ленинградской области сняли запрет на вход и въезд в леса

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отменил запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств, сообщает 12 июля официальный портал правительства
Соответствующее постановление Дрозденко подписал сегодня. Собирать грибы и ягоды отныне можно вполне легально, но есть нюанс.
Вход и въезд в леса разрешены, но при этом установленный в Ленинградской области особый противопожарный режим не отменен. Продолжает действовать запрет на разведение костров, приготовление блюд на мангалах, сжигание мусора и травы на территории лесного фонда и прилегающих к лесу территориях населенных пунктов.
Напомним, противопожарный режим в Ленобласти объявили 20 июня. Тогда к этому вынуждала обстановка в лесах. «Фонтанка» рассказывала об июньском пожаре в Кировском районе Ленинградской области, там вспыхнули торфяники. На территории Назийского сельского поселения горело 20 гектаров.