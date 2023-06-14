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    В Ленинградской области горят 20 гектаров торфа. На помощь вызвали болотоходы

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    8 комментариев

    В Кировском районе Ленинградской области горят торфяники. Общая площадь пожара на территории Назийского сельского поселения к вечеру 14 июня составляет 20 гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на областной комитет правопорядка и безопасности.

    «На помощь пожарным Леноблпожспаса прибыли болотоходы поисково-спасательного отряда города Новая Ладога», — цитирует агентство сотрудников комитета.

    Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало. Очаг возгорания торфа «ограничен обводненными каналами». Дальнейшее распространение огня, по информации ТАСС, остановлено. Тушение осложняют болота, овраги и отсутствие дорог.

    На данный момент группировка личного состава Леноблпожспаса наращивается, к тушению подключились подразделения Всеволожского, Кировского и Волховского отрядов.

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    Комментарии 8

    Гость14 Июн 2023 в 20:51
    ПМЭФ в помощь, холопы.
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