В Ленинградской области горят 20 гектаров торфа. На помощь вызвали болотоходы

В Кировском районе Ленинградской области горят торфяники. Общая площадь пожара на территории Назийского сельского поселения к вечеру 14 июня составляет 20 гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на областной комитет правопорядка и безопасности.

«На помощь пожарным Леноблпожспаса прибыли болотоходы поисково-спасательного отряда города Новая Ладога», — цитирует агентство сотрудников комитета.



Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало. Очаг возгорания торфа «ограничен обводненными каналами». Дальнейшее распространение огня, по информации ТАСС, остановлено. Тушение осложняют болота, овраги и отсутствие дорог.

