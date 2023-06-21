Ленинградская область закрывает леса на вход и на въезд

В 47-м регионе вечером 20 июня объявлен особый противопожарный режим.
Специальным постановлением регионального правительства в Ленинградской области ограничено посещение лесов. Конкретно — в лес запрещено заходить и заезжать, «кроме случаев производственной необходимости».
«Запрещается разводить костры, готовить блюда на открытом огне, сжигать мусор, траву на территории лесного фонда и прилегающих к лесу территориях населенных пунктов», — сказано в сообщении.
Муниципалам рекомендовано организовать дежурство добровольных пожарных, принять меры по ограничению входа и въезда в леса и подготовить технику для использования при тушении пожаров.
Напомним, 14 июня «Фонтанка» рассказывала о пожаре в Кировском районе Ленинградской области, там вспыхнули торфяники. На территории Назийского сельского поселения горело 20 гектаров.