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    Ленинградская область закрывает леса на вход и на въезд

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    В 47-м регионе вечером 20 июня объявлен особый противопожарный режим.

    Специальным постановлением регионального правительства в Ленинградской области ограничено посещение лесов. Конкретно — в лес запрещено заходить и заезжать, «кроме случаев производственной необходимости».

    «Запрещается разводить костры, готовить блюда на открытом огне, сжигать мусор, траву на территории лесного фонда и прилегающих к лесу территориях населенных пунктов», — сказано в сообщении.

    Муниципалам рекомендовано организовать дежурство добровольных пожарных, принять меры по ограничению входа и въезда в леса и подготовить технику для использования при тушении пожаров.

    Напомним, 14 июня «Фонтанка» рассказывала о пожаре в Кировском районе Ленинградской области, там вспыхнули торфяники. На территории Назийского сельского поселения горело 20 гектаров.

    О борьбе с лесными пожарами в Лужском и Кировском районах Ленинградской области рассказывало издание 47.news.

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    Лесные пожарыЛенинградская область
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