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    Историк искусства расскажет, как кино нового тысячелетия влияет на моду

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    «Дьявол носит Prada» и «Секс в большом городе» — слишком очевидны. Методист из Эрмитажа предлагает приглядеться, например, к фильмам База Лурмана, Софии Копполы, Уэса Андерсона. Приглядимся 14 июля. Бесплатно. 18+

    Фото: кадр из фильма «Великий Гэтсби»
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    «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо напомнил о моде 1920-х — в результате на подиумах замелькали платья с перьями, асимметричным кроем, украшениями из стразов и пайеток. «Голодные игры» вдохновили дизайнеров на создание коллекций в духе постапокалипсиса: темные цвета, современные материалы, нестандартные формы. «Королевство полной луны» Андерсона оставило модникам украшения, вдохновленные киношными сережками из рыболовных крючков с нанизанными на них дохлыми жуками.

    Историк искусства, моды и дизайна Екатерина Бычкова, методист Государственного Эрмитажа, коллекционер, говорит, что «связь моды и кино нового тысячелетия стала значительно слабее, чем раньше», однако «встреча этих двух индустрий всё равно рождает очень яркие образы». Убедимся в этом 14 июля в филиале библиотеки Маяковского «Охта 8» (Большеохтинский проспект, 8, цокольный этаж, лекторий). Подробности регистрации на сайте Маяковки в разделе мероприятий. Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: кадр из фильма «Великий Гэтсби»

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