Историк искусства расскажет, как кино нового тысячелетия влияет на моду

«Дьявол носит Prada» и «Секс в большом городе» — слишком очевидны. Методист из Эрмитажа предлагает приглядеться, например, к фильмам База Лурмана, Софии Копполы, Уэса Андерсона. Приглядимся 14 июля. Бесплатно.
«Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо напомнил о моде
Историк искусства, моды и дизайна Екатерина Бычкова, методист Государственного Эрмитажа, коллекционер, говорит, что «связь моды и кино нового тысячелетия стала значительно слабее, чем раньше», однако «встреча этих двух индустрий всё равно рождает очень яркие образы». Убедимся в этом 14 июля в филиале библиотеки Маяковского «
Александра Шеромова