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    Суд арестовал полицейского стажера, подозреваемого в убийстве соперника

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    Всеволожский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве из ревности в Кудрово.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти, суд ходатайство удовлетворил — ближайшие два месяца 28-летний Дмитрий Саяпин проведет в изоляторе.

    По версии следствия, около трех ночи 9 июля стажер уголовного розыска 51-го отдела полиции ворвался в квартиру к бывшей девушке в Кудрово. Её избил, а её нового молодого человека несколько раз пырнул ножом. Раны стали смертельными. Через сутки поисков мужчина пришел в 51-й отдел полиции сдаваться.

    Сам подозреваемый после задержания назвал произошедшее недопониманием.

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