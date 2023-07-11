Суд арестовал полицейского стажера, подозреваемого в убийстве соперника

Всеволожский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве из ревности в Кудрово.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти, суд ходатайство удовлетворил — ближайшие два месяца 28-летний Дмитрий Саяпин проведет в изоляторе.
По версии следствия, около трех ночи 9 июля стажер уголовного розыска 51-го отдела полиции ворвался в квартиру к бывшей девушке в Кудрово. Её избил, а её нового молодого человека несколько раз пырнул ножом. Раны стали смертельными. Через сутки поисков мужчина пришел в 51-й отдел полиции сдаваться.
Сам подозреваемый после задержания назвал произошедшее недопониманием.