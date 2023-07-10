«Недопонимание. Человек умер». Задержанный УСБ по делу об убийстве в Кудрово ревнивец выдал первую версию произошедшего

Полицейский главк показал подозреваемого, задержанного по делу об убийстве мужчины в Кудрово.



На видео, которое пресс-служба опубликовала 10 июля, 28-летний стажер полиции говорит, что произошло недопонимание, в 3 часа ночи какой-то мужчина оказался в квартире его девушки: «И человек умер».



А задержали его, чтобы разобраться.



Девушка, которая проживала в квартире в Кудрово, описывала ситуацию несколько иначе. По её словам, ночью 9 июля её бывший парень ворвался в помещение, избили её и её нынешнего бойфренда, а потом якобы еще ударил его ножом. От полученной раны мужчина умер.

