В Петербурге ищут ревнивца, который убил сожителя своей бывшей подруги

Сотрудниками полиции Петербурга проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, сообщили «Фонтанке» 9 июля в ГУ МВД по городу и Ленобласти.



В половине четвертого утра воскресенья в полицию поступило сообщение от 27-летней жительницы Кудрово, что к ней в квартиру вломился бывший сожитель, который нанес ей и находящемуся в помещении мужчине телесные повреждения.

