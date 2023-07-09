В Петербурге ищут ревнивца, который убил сожителя своей бывшей подруги

Сотрудниками полиции Петербурга проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, сообщили «Фонтанке» 9 июля в
В половине четвертого утра воскресенья в полицию поступило сообщение от
На место происшествия был направлен наряд полиции, который в коридоре возле квартиры обнаружил получившую травмы женщину и
Полицейские выяснили, что в квартире женщины в ночь на воскресенье
В настоящее время оперативниками уголовного розыска проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого.