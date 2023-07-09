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    В Петербурге ищут ревнивца, который убил сожителя своей бывшей подруги

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    Сотрудниками полиции Петербурга проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, сообщили «Фонтанке» 9 июля в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    В половине четвертого утра воскресенья в полицию поступило сообщение от 27-летней жительницы Кудрово, что к ней в квартиру вломился бывший сожитель, который нанес ей и находящемуся в помещении мужчине телесные повреждения.

    На место происшествия был направлен наряд полиции, который в коридоре возле квартиры обнаружил получившую травмы женщину и 28-летнего мужчину. Во время проведения сотрудниками скорой помощи реанимационных мероприятий он скончался.

    Полицейские выяснили, что в квартире женщины в ночь на воскресенье 28-летний мужчина в результате возникшей ссоры избил бывшую сожительницу и ее молодого человека, а также нанес ему ножевые ранения, после чего с места происшествия скрылся.

    В настоящее время оперативниками уголовного розыска проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого.

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