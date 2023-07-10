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    Ревнивец, подозреваемый в убийстве соперника в Кудрово, задержан УСБ

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    16 комментариев

    Около суток продолжался поиск стажера уголовного розыска, подозреваемого в убийстве соперника в Кудрово.

    Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, помимо сотрудников уголовного розыска его искали сотрудники управления собственной безопасности. Было найдено несколько адресов, где он мог скрываться. За ними установили наблюдение.

    Но сегодня рано утром он сам пришел в 51-й отдел полиции Московского УМВД, где и был задержан. По предварительной информации, он признался в нанесении рокового удара из-за ревности.

    Тело мужчины нашли в квартире на улице Строителей в Кудрово с ножевыми ранениями. Девушка, которая там проживает, сообщила, что нападение совершил её бывший парень — 28-летний стажер полиции.

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    Комментарии 16

    sektor710 Июл 2023 в 09:30
    Слабак.
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