Моя чужая девушка. После убийства из ревности задержан стажер полиции

Сутки полиция Петербурга искала своего коллегу после того, как в Кудрово нашли избитую девушку и убитого мужчину. Под подозрением был стажер уголовного розыска Московского района Дмитрий Саяпин. После явки с повинной он объяснился с сотрудниками Управления собственной безопасности — произошло недопонимание.

Рыдающая женщина позвонила в полицию 9 июля около половины четвертого утра и сообщила, что в Кудрово на улице Строителей на них с молодым человеком напал мужчина. Знакомый мужчина. Когда-то даже слишком близко знакомый — бывший бойфренд.

Прибывший на место наряд обнаружил в квартире мужчину в луже крови. Он был мертв. Позже судмедэксперты назовут причину смерти — множественные ножевые ранения. Сама заявительница была здесь же. Ее тело было сплошным синяком.



Разговор с потерпевшей сразу же прояснил и мотив преступления — ревность, и личность подозреваемого — Дмитрий Саяпин, стажер уголовного розыска из 51-го отдела полиции Московского УМВД. Сказать о нем что-то плохое коллеги не могли: быстро схватывал, неплохо работал. И далеко бы пошел.