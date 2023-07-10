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    Моя чужая девушка. После убийства из ревности задержан стажер полиции

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    Фото: Adobe Stock
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    Сутки полиция Петербурга искала своего коллегу после того, как в Кудрово нашли избитую девушку и убитого мужчину. Под подозрением был стажер уголовного розыска Московского района Дмитрий Саяпин. После явки с повинной он объяснился с сотрудниками Управления собственной безопасности — произошло недопонимание.

    Рыдающая женщина позвонила в полицию 9 июля около половины четвертого утра и сообщила, что в Кудрово на улице Строителей на них с молодым человеком напал мужчина. Знакомый мужчина. Когда-то даже слишком близко знакомый — бывший бойфренд.

    Прибывший на место наряд обнаружил в квартире мужчину в луже крови. Он был мертв. Позже судмедэксперты назовут причину смерти — множественные ножевые ранения. Сама заявительница была здесь же. Ее тело было сплошным синяком.

    Разговор с потерпевшей сразу же прояснил и мотив преступления — ревность, и личность подозреваемого — Дмитрий Саяпин, стажер уголовного розыска из 51-го отдела полиции Московского УМВД. Сказать о нем что-то плохое коллеги не могли: быстро схватывал, неплохо работал. И далеко бы пошел.

    К полудню воскресенья оставалось неясным только одно — где искать перспективного Дмитрия Саяпина? Сотрудники Управления собственной безопасности, которые подключились к работе, установили несколько адресов, где он мог появиться. Было организовано наблюдение. По предполагаемым адресам Дмитрий так и не явился, зато самостоятельно в шесть утра 10 июля пришел с повинной в так и не успевший стать родным 51-й отдел.

    Из оперативного видео, которое распространила пресс-служба регионального ГУ МВД, становится понятно, что раскаяние Дмитрия Саяпина сопровождается оговорками. Пострадавшую он называет «своей девушкой», убитого — «незнакомым мужчиной», а в целом в Кудрово произошло «недопонимание», в результате которого «человек умер».

    Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    В настоящее время Саяпин передан Следственному комитету. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вероятнее всего, в ближайшее время подозреваемого доставят в суд, чтобы избрать ему меру пресечения.

    Фото: Adobe Stock

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    УбийствоПолиция ПетербургаСледственный комитетУбийство из ревности
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