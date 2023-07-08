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    Трагедия в Подмосковье. Неудачная рыбалка стала причиной смерти двух братьев, старшему было 7 лет

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    Как сообщает 8 июля издание 47news со ссылкой на прокуратуру Московской области, двое мальчиков утонули там в пожарном водоёме. С одним произошел несчастный случай, другой до последнего пытался его спасти.

    Всё случилось в СНТ «Луна-2», расположенном в городском округе Истра. Хронику трагедии предварительно восстановили.

    «Дети недалеко от дома катались на велосипедах и остановились у пожарного водоема, чтобы половить рыбу. В результате один мальчик не удержался и упал в воду, другой бросился его вытаскивать, однако спастись самостоятельно им не удалось», — сказано в сообщении прокуратуры.

    Как уточняет главное следственное управление СК РФ по Подмосковью, погибшим детям было пять и семь лет, они были братьями.

    Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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    Комментарии 11

    Гость08 Июл 2023 в 19:39
    😪😔🙈🙏
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