Трагедия в Подмосковье. Неудачная рыбалка стала причиной смерти двух братьев, старшему было 7 лет

Как сообщает 8 июля издание 47news со ссылкой на прокуратуру Московской области, двое мальчиков утонули там в пожарном водоёме. С одним произошел несчастный случай, другой до последнего пытался его спасти.



Всё случилось в СНТ «Луна-2», расположенном в городском округе Истра. Хронику трагедии предварительно восстановили.



«Дети недалеко от дома катались на велосипедах и остановились у пожарного водоема, чтобы половить рыбу. В результате один мальчик не удержался и упал в воду, другой бросился его вытаскивать, однако спастись самостоятельно им не удалось», — сказано в сообщении прокуратуры.

