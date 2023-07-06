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    «100% настоящая Россия» под землёй. В метро Петербурга теперь «Нижний Новгород»

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    На второй линии петербургской подземки появился тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия». В каждом вагоне есть QR-код, с помощью которого можно перейти на ресурс с историей одного из городов региона.

    Как этот поезд выглядит, 6 июля показывает пресс-служба петербургского комитета по транспорту. В основу концепции легли «шесть ключевых точек притяжения» Нижегородской области: Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево и Арзамас.

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    Над дизайном состава работала студия Артемия Лебедева. Встретить тематический поезд в подземке можно будет до следующего января, а в нижегородском метро в перспективе могут запустить такой же состав, но посвященный Петербургу.

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    ПетербургМетроТематический поездНижний Новгород
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