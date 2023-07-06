«100% настоящая Россия» под землёй. В метро Петербурга теперь «Нижний Новгород»

На второй линии петербургской подземки появился тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия». В каждом вагоне есть QR-код, с помощью которого можно перейти на ресурс с историей одного из городов региона.



Как этот поезд выглядит, 6 июля показывает пресс-служба петербургского комитета по транспорту. В основу концепции легли «шесть ключевых точек притяжения» Нижегородской области: Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево и Арзамас.