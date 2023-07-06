Колесов: град этим летом будет ещё не раз, но храни наши огороды, природа, от такого

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов много лет наблюдает за атмосферными явлениями, но и его можно удивить. В своем телеграм-канале 6 июля он рассказывает об аномально сильном граде — в нашем регионе такого, к счастью, в этом сезоне не было, хотя в последние дни град не редкость.
«Уже больше десяти дней по территории Ленинградской области, да и в Санкт-Петербурге сохраняются такие атмосферные процессы, которые приводят к образованию днем не только кратковременных дождей и ливней, но и града», — отмечает Колесов.
Град, по его словам, выпадал почти каждые день «то тут, то там», и, вероятно, будет этим летом ещё не раз. Однако не хотелось бы, чтобы это был «такой значительный град», который можем свести на него многомесячные усилия садоводов.
«Наблюдался он совсем недавно, 2 июля 2023 года, но в Забайкальском крае, недалеко от Читы. Да храни наши огороды Природа от такого...» — пишет Колесов.
Пока в Петербурге жарко и сухо, но к вечеру, напомним, доберётся атмосферный фронт, который принесёт дожди и ливни.