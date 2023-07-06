Колесов: град этим летом будет ещё не раз, но храни наши огороды, природа, от такого

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов много лет наблюдает за атмосферными явлениями, но и его можно удивить. В своем телеграм-канале 6 июля он рассказывает об аномально сильном граде — в нашем регионе такого, к счастью, в этом сезоне не было, хотя в последние дни град не редкость.



«Уже больше десяти дней по территории Ленинградской области, да и в Санкт-Петербурге сохраняются такие атмосферные процессы, которые приводят к образованию днем не только кратковременных дождей и ливней, но и града», — отмечает Колесов.

