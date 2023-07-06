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    Колесов показывает фронт, который через несколько часов испортит нам погоду

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    Погода в Петербурге испортится ближе к ночи. О контрастах погоды рассказывает 6 июля главный синоптик города Александр Колесов.

    «Сегодня точно всем доброе утро, так как погода в Санкт-Петербурге отличная. Жалко, что только на один день. На спутниковом снимке все видно и понятно», — пишет он.

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    Сейчас погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, поэтому слабый ветер, а облаков мало. С юго-запада поступают очень теплые воздушные массы, что обеспечит 25–27 градусов. Но атмосферный фронт уже близко, его видно на карте. Он дойдёт до нас к ночи и начнёт поливать дождями и ливнями.

    «Вторая половина недели полна контрастов, и уже завтра по всему нашему региону совершенно другая погода, точнее, та, которую мы наблюдали все эти дни. Кратковременные дожди, ливни, грозы и более низкая температура воздуха», — отмечает Колесов.

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