CNN: Зеленский предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше

Президент Украины Владимир Зеленский хотел начать украинское контрнаступление раньше. Свою позицию он высказывал в разговорах с представителями США и стран Европы, а также пытался для этого получить вооружение. Об этом Зеленский сам рассказал в среду, 5 июля, американскому телеканалу CNN.

«Благодарен США как лидеру в оказываемый нам поддержке. <…> Но я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше. Все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована», — сказал он.

