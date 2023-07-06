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    CNN: Зеленский предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше

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    Президент Украины Владимир Зеленский хотел начать украинское контрнаступление раньше. Свою позицию он высказывал в разговорах с представителями США и стран Европы, а также пытался для этого получить вооружение. Об этом Зеленский сам рассказал в среду, 5 июля, американскому телеканалу CNN.

    «Благодарен США как лидеру в оказываемый нам поддержке. <…> Но я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше. Все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована», — сказал он.

    Также Зеленский добавил, что Россия получила время на постройку оборонительных рубежей. Кроме того, он добавил, что сейчас сложности на поле боя привели к «замедлению контрнаступления».

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