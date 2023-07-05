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    Черпали воду из Невы. Показываем на видео, как тушат горящие 3500 «квадратов» на Салова

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    8 комментариев

    Крупный пожар в промзоне на улице Салова до сих пор тушат. Днем 5 июля здесь загорелись автомобильные покрышки и другие отходы, собранные для последующей утилизации владельцем ангара.

    Первое сообщение о ЧП поступило в 13:01, площадь пожара быстро увеличилась с 400 до 3,5 тысячи «квадратов». Трудностей добавляли неблагоприятные погодные условия, проблемы с водоснабжением и плохое расположение объекта — ближайшие гидранты находились на расстоянии километра от ангара. В результате к месту пожара направили пожарный поезд, также в тушении задействовали вертолеты. В 15:10 было объявлено о локализации.

    Территория, где произошел пожар, частная, уточняет администрация Фрунзенского района. Владелец ангара помимо изделий из пластика, если верить СПАРКу, занимается утилизацией отходов. Горящий мусор, включая выброшенные ванны, автомобили и емкости от моторного масла, видно и на видео, снятом корреспондентом «Фонтанки».

    На месте пожара работает передвижная лаборатория, мониторящая качество воздуха. Предельно допустимых концентраций опасных веществ, сообщают специалисты, не выявлено.

    Подробности и хронологию пожара смотрите в нашей видеоновости.

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    Комментарии 8

    Гость05 Июл 2023 в 21:03
    Что то часто всё стало гореть!то леса!то автобусы!то пром зоны! Как то всё странно!!!!?
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 20:18
    ....Спите жители Багдада ...
    +1−0
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