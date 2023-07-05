Черпали воду из Невы. Показываем на видео, как тушат горящие 3500 «квадратов» на Салова

Крупный пожар в промзоне на улице Салова до сих пор тушат. Днем 5 июля здесь загорелись автомобильные покрышки и другие отходы, собранные для последующей утилизации владельцем ангара.



Первое сообщение о ЧП поступило в 13:01, площадь пожара быстро увеличилась с 400 до 3,5 тысячи «квадратов». Трудностей добавляли неблагоприятные погодные условия, проблемы с водоснабжением и плохое расположение объекта — ближайшие гидранты находились на расстоянии километра от ангара. В результате к месту пожара направили пожарный поезд, также в тушении задействовали вертолеты. В 15:10 было объявлено о локализации.