Черпали воду из Невы. Показываем на видео, как тушат горящие 3500 «квадратов» на Салова

Крупный пожар в промзоне на улице Салова до сих пор тушат. Днем 5 июля здесь загорелись автомобильные покрышки и другие отходы, собранные для последующей утилизации владельцем ангара.
Первое сообщение о ЧП поступило в 13:01, площадь пожара быстро увеличилась с 400 до 3,5 тысячи «квадратов». Трудностей добавляли неблагоприятные погодные условия, проблемы с водоснабжением и плохое расположение объекта — ближайшие гидранты находились на расстоянии километра от ангара. В результате к месту пожара направили пожарный поезд, также в тушении задействовали вертолеты. В 15:10 было объявлено о локализации.
Территория, где произошел пожар, частная, уточняет администрация Фрунзенского района. Владелец ангара помимо изделий из пластика, если верить СПАРКу, занимается утилизацией отходов. Горящий мусор, включая выброшенные ванны, автомобили и емкости от моторного масла, видно и на видео, снятом корреспондентом «Фонтанки».
На месте пожара работает передвижная лаборатория, мониторящая качество воздуха. Предельно допустимых концентраций опасных веществ, сообщают специалисты, не выявлено.
Подробности и хронологию пожара смотрите в нашей видеоновости.