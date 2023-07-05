Энцефалит? Смерть новосибирского подростка стала поводом для масштабной проверки

В Новосибирске поход в магазин на даче оказался роковым для 15-летнего Никиты Калинкина. Мальчик пришел домой и упал в обморок. Спустя две недели он умер в больнице. По заключению врачей — от потери крови, по версии отца — по вине врачей. Историю смерти ребенка рассказал 5 июля порталу NGS отец ребенка.

По словам Сергея Калинкина, 9 июня он с сыном отправился на дачу — мальчик жаловался на головную боль, но вскоре подействовала таблетка, и боль ушла. После похода в магазин отец обнаружил мальчика лежащим у открытого холодильника. «Белый весь, пульса нет, язык как каменный, запал, судороги», — вспоминает Сергей. Изначально мужчина подумал, что Никиту ударило током, и стал откачивать его. Тогда подросток задышал.

На машине скорой помощи ребенка увезли в детскую инфекционную больницу № 3, где врачи сразу предположили заражение менингитом или клещевым энцефалитом. Никиту обследовали и даже возили в другую больницу. Основной версией все еще был энцефалит. Хотя самого клеща на теле не обнаружили, отцу объяснили, что могло произойти наползание (вирус легко проникает в организм через слизистые оболочки и микроскопические повреждения кожи).

Из горбольницы мальчика транспортировали в инфекционную больницу № 1, где Никита наконец пришел в себя, и, как утверждает Сергей, мальчик в итоге «победил» энцефалит.

В понедельник, 25 июня, юношу должны были перевести в палату. Но на случай лицевого приступа у подростка в горле оставалась трахеостома — мужчина подтвердил этот факт свидетельством о смерти. По информации Сергея от его брата, который работает реаниматологом в другом регионе, и заключения патологоанатома, при осмотре трахеостому задели и произошла потеря крови. Первый раз на кушетку вылилось 250 мл крови, вспоминает мужчина разговор брата с медсестрой — это случилось около 16:00, в воскресенье, 25 июня. К 22 часам вечера мальчик потерял еще 1,5 литра крови. По словам отца, при весе 50 кг у Никиты в организме было всего 4 литра крови. Когда сотрудники больницы вызвали хирурга, было уже поздно. Подростку пытались влить плазму, но без хирурга, который смог бы быстро купировать вены, ничего не вышло. Вместо этого мальчику вводили кроверазжижающие препараты, поэтому кровь продолжала вытекать, уточняет Сергей.

26 июня Никиту отправили из инфекционной больницы в городскую — тогда же Сергей узнал, что мальчик умер в машине скорой помощи и тело нужно забирать из горбольницы. Однако патологоанатом определил дату смерти как 25 июня, рассказал Сергей Калинкин. «Они что, просто не хотели портить статистику и отправили умершего в другую больницу? В горбольнице мне тоже сказали, что не поняли, зачем к ним отправили, ведь есть все условия в инфекционной», — говорит мужчина.

Заключение врачей В свидетельстве о смерти состояние, приведшее к смерти, указано как «постгеморрагическая острая анемия» — то есть анемия после кровотечения. Далее — «кровотечение из дыхательных путей уточненное». И только потом в документе указан диагноз — «энцефалит вирусный, передаваемый клещами уточненный».

В прочих состояниях, приведших к смерти, указано наличие трахеостомы. «Я виноват, что врачам поверил. Я мог сидеть там, в реанимации, разораться, смотреть, что они делают, не доверять», — заявляет мужчина. Мужчина обратился в прокуратуру, собирается отнести заявление в СК и Минздрав. Сергей Калинкин хочет, чтобы в больнице даже в выходные могли оказывать помощь любой сложности. Реакция властей

В областном Минздраве ответили изданию, что не могут ответить на запрос, поскольку предоставленное в электронном виде согласие отца на разглашение врачебной тайны не является документом и не позволяет идентифицировать заявителя. Позже в ведомственном telegram-канале опубликовали сообщение о начавшемся контроле качества и безопасности медицинской деятельности. При этом в министерстве указывают, что законный представитель ребенка «отказался дать официальное согласие на разглашение врачебной тайны».