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    Гражданин Таджикистана, стрелявший в аэропорту Кишинева, умер в больнице

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    Гражданин Таджикистана, застреливший в аэропорту Кишинева двух молдавских силовиков, умер в больнице. Об этом 3 июля сообщает ТАСС.

    Напомним, бывший сотрудник МВД Таджикистана Рустам Ашуров устроил стрельбу, когда ему запретили въезд в Молдову.

    Ашуров прилетел в Молдавию из Турции. Мужчина застрелил пограничника и работника службы безопасности аэропорта из пистолета, который он украл у другого сотрудника пограничной полиции. Кроме того, ранен был еще один мужчина, пассажир. После стрельбы Ашуров взял заложников и забаррикадировался в одном из помещений. В итоге стрелка брали штурмом, при задержании он был тяжело ранен.

    Позже стало известно, что Ашурова на родине разыскивали по делу о похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Таджикистана. Ранее он 7 лет служил в МВД Таджикистана, но был уволен за «ненадлежащее поведение».

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