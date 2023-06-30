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    Иностранец, которому отказали во въезде в Молдову, открыл огонь в аэропорту. Убиты двое

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    Иностранный гражданин прилетел 30 июня в Кишинев, однако во въезде в страну ему отказали, тогда он устроил стрельбу. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики Молдова.

    По данным Sputnik Молдова, погибли пограничник и еще один человек — его должность не раскрывается. СМИ пишут, что стрелявший может быть гражданином России.

    «В аэропорту Кишинева произошел инцидент, во время которого иностранный гражданин применил огнестрельное оружие. Ему не разрешили въехать на территорию Республики Молдова», — заявили в пресс-службе МВД. На месте работают экстренные службы.

    По сообщению «Sputnik: ближнее зарубежье», стрелок, предположительно прилетевший из Турции, взял заложников и забаррикадировался в помещении аэропорта. Пассажиры и сотрудники аэропорта эвакуированы.

    На данный момент спецслужбы готовятся к штурму помещения, уточняют СМИ.

    Обновление:

    РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД пишет, что злоумышленник задержан.

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    Комментарии 19

    Steklo30 Июн 2023 в 18:59
    Демократия
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