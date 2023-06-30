Стрельбу в аэропорту Кишинева открыл гражданин Таджикистана

Стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погибли два человека, открыл гражданин Таджикистана. Об этом 30 июня в своих соцсетях заявил премьер Молдавии Дорин Речан.



По словам Речана, 43-летнему подозреваемому закрыли въезд в Молдавию по соображениям безопасности. Когда его повели в стерильную зону для возвращения, мужчина застрелил пограничника и работника службы безопасности аэропорта из пистолета, который он украл у другого сотрудника пограничной полиции. Кроме того, ранен был еще один мужчина, пассажир. Ему оказана медпомощь.