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    Стрельбу в аэропорту Кишинева открыл гражданин Таджикистана

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    26 комментариев

    Стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погибли два человека, открыл гражданин Таджикистана. Об этом 30 июня в своих соцсетях заявил премьер Молдавии Дорин Речан.

    По словам Речана, 43-летнему подозреваемому закрыли въезд в Молдавию по соображениям безопасности. Когда его повели в стерильную зону для возвращения, мужчина застрелил пограничника и работника службы безопасности аэропорта из пистолета, который он украл у другого сотрудника пограничной полиции. Кроме того, ранен был еще один мужчина, пассажир. Ему оказана медпомощь.

    Иностранец прилетел в Молдавию из Турции. После стрельбы он взял заложников и забаррикадировался в одном из помещений. В итоге стрелка брали штурмом. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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    Комментарии 26

    Гость30 Июн 2023 в 20:49
    Ставлю на черного
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