Стрелка из аэропорта Кишинева разыскивали за похищение человека

Гражданина Таджикистана, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева, разыскивали по делу о похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана.



В ведомстве уточнили, что речь идет о похищении первого заместителя председателя «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева. По данным прокуратуры, 23 июня в Душанбе его похитила преступная группа.



Стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погибли два человека, произошла 30 июня. 43-летний мужчина открыл огонь после того, как ему отказали во въезде в Молдавию. После стрельбы он взял заложников и забаррикадировался в одном из помещений. В итоге стрелка брали штурмом. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

