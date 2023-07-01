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    Стрелка из аэропорта Кишинева разыскивали за похищение человека

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    Гражданина Таджикистана, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева, разыскивали по делу о похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана.

    В ведомстве уточнили, что речь идет о похищении первого заместителя председателя «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева. По данным прокуратуры, 23 июня в Душанбе его похитила преступная группа.

    Стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погибли два человека, произошла 30 июня. 43-летний мужчина открыл огонь после того, как ему отказали во въезде в Молдавию. После стрельбы он взял заложников и забаррикадировался в одном из помещений. В итоге стрелка брали штурмом. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

    С 11:00 мск 1 июля аэропорт работает в обычном режиме, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничной полиции Молдавии.

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    СтрельбаКишиневАэропортПохищение человека
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