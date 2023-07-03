В России за помощь ВСУ объявлен в розыск основатель «Хортицы». Задержаны доверенные лица

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело о финансировании терроризма в отношении украинского бизнесмена Евгения Черняка. По версии СК, он не пожалел более полумиллиарда рублей для ВСУ.

Как сообщили в ведомстве 3 июля, Черняк объявлен в розыск. Согласно материалам дела, бенефициарный владелец международного холдинга — производителя алкогольной продукции, учредители и руководители компании начали спонсировать вооружённые силы Украины в феврале — апреле прошлого года.

Через подконтрольные организации перечислили порядка 500 миллионов рублей. В СК уверены, что деньги предназначались для террористической деятельности на территории России. Кроме того, по данным СК, в июне Черняк обеспечил военнослужащих ВФУ товарами для ведения боевых действий ещё на 90 миллионов рублей. В рамках расследования более десятка обысков провели в Москве, Московской и Вологодской областях. Силовики обошли жилые, офисные, складские помещения и два предприятия, уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи также установили, что к вменяемому Черняку причастны два его доверенных лица. Одному предъявлено обвинение в даче взятке, второго считают посредником. Оба задержаны на двое суток. «В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк», — заявили в ведомстве.