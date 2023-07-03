В России за помощь ВСУ объявлен в розыск основатель «Хортицы». Задержаны доверенные лица

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело о финансировании терроризма в отношении украинского бизнесмена Евгения Черняка. По версии СК, он не пожалел более полумиллиарда рублей для ВСУ.
Как сообщили в ведомстве 3 июля, Черняк объявлен в розыск. Согласно материалам дела, бенефициарный владелец международного холдинга — производителя алкогольной продукции, учредители и руководители компании начали спонсировать вооружённые силы Украины в феврале — апреле прошлого года.
Через подконтрольные организации перечислили порядка 500 миллионов рублей. В СК уверены, что деньги предназначались для террористической деятельности на территории России. Кроме того, по данным СК, в июне Черняк обеспечил военнослужащих ВФУ товарами для ведения боевых действий ещё на 90 миллионов рублей.
В рамках расследования более десятка обысков провели в Москве, Московской и Вологодской областях. Силовики обошли жилые, офисные, складские помещения и два предприятия, уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователи также установили, что к вменяемому Черняку причастны два его доверенных лица. Одному предъявлено обвинение в даче взятке, второго считают посредником. Оба задержаны на двое суток.
«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк», — заявили в ведомстве.
Евгений Черняк основал холдинг Global Spirits. В портфель его брендов входят в том числе водочные торговые марки «Хортиця», «Первак», «Мороша». После февраля 2022 года российские заводы, выпускавшие водку под этими марками, сменили собственника. Global Spirits отозвал лицензию на производство алкогольной продукции на российском рынке.