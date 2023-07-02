Петербуржцам явили «Цифровой Ботанический сад». Найти пионы и боярышник стало проще

В первые выходные июля в тестовом режиме запущено мобильное приложение «Ботанический сад Петра Великого», подготовленное сотрудниками кафедры информационно-измерительных систем и технологий (ИИСТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и созданное молодежной
Пользователям, которые уже могут скачать его и на айфоны, и на андроиды, доступна карта и слои на ней — «цветение», «сад», «коллекции». Это поможет найти на территории сада интересующие цветы, узнать, в какие месяцы они появляются, а также почерпнуть некоторые сведения по истории Ботанического сада.
В будущем в приложение планируется добавить квесты, которые придут на замену бумажным, выдающимся в парке на месте, а также другие функции.