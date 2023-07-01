Берегите лапы! Петербургский кот показал бульдогу, кто командует намывом

На Васильевском острове бесстрашный кот преследовал бульдога и его хозяйку, гуляющих по намыву. Видео опубликовали в одном из чатов местных жителей.

Кадры сопровождало предупреждение: «Будьте осторожнее, гуляя с собаками! Слабонервным не смотреть! Кот-арбузер-преследователь на песках».

