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    Берегите лапы! Петербургский кот показал бульдогу, кто командует намывом

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    На Васильевском острове бесстрашный кот преследовал бульдога и его хозяйку, гуляющих по намыву. Видео опубликовали в одном из чатов местных жителей.

    Кадры сопровождало предупреждение: «Будьте осторожнее, гуляя с собаками! Слабонервным не смотреть! Кот-арбузер-преследователь на песках».

    Элла Сухвалл

    В ролике видно, как кот перепрыгивает через песочные насыпи и подбегает к собаке, а затем и к её хозяйке. Несколько раз пушистый дает себя почесать и даже прыгает на руки. Свидетельница этой поистине тарантиновской сцены рассказала «Фонтанке», что кот сопровождал гуляющих вплоть до забора ЖК.

    Секрет кошачьей смелости раскрыла другая жительница намыва: в коте, бульдоге и женщине она узнала своих соседей. «Котик живет с ними, дома. Часто ходит гулять с собачкой и хозяйкой или хозяином, утром иногда их встречаем», — объяснила она.

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