Двух потерявшихся девочек искали в районе Пулково

На юге Петербурге искали двух девочек-подростков. Поиски завершились быстро и удачно. За последнее время ЧП с детьми в России очень много, и не все имеют благополучный исход.
Как сообщает 1 июля пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области, операция походила вчера вечером. Две 14-летние девочки заблудились во время прогулки в лесополосе в районе аэропорта «Пулково». Одна из них позвонила по телефону 112 и попросила о помощи. Сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, получили приметы девочек и уже через 5 минут нашли их — на Штурманской улице. Это произошло в 21:20.
«Позже выяснилось, что подростки пошли на прогулку, не зная местности, а затем заблудились и не смогли найти обратную дорогу. Девочек доставили в 51-й отдел полиции, а затем передали родственникам», — отмечается в сообщении.
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