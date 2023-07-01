Двух потерявшихся девочек искали в районе Пулково

На юге Петербурге искали двух девочек-подростков. Поиски завершились быстро и удачно. За последнее время ЧП с детьми в России очень много, и не все имеют благополучный исход.



Как сообщает 1 июля пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области, операция походила вчера вечером. Две 14-летние девочки заблудились во время прогулки в лесополосе в районе аэропорта «Пулково». Одна из них позвонила по телефону 112 и попросила о помощи. Сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, получили приметы девочек и уже через 5 минут нашли их — на Штурманской улице. Это произошло в 21:20.

