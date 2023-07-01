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    Двух потерявшихся девочек искали в районе Пулково

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    На юге Петербурге искали двух девочек-подростков. Поиски завершились быстро и удачно. За последнее время ЧП с детьми в России очень много, и не все имеют благополучный исход.

    Как сообщает 1 июля пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области, операция походила вчера вечером. Две 14-летние девочки заблудились во время прогулки в лесополосе в районе аэропорта «Пулково». Одна из них позвонила по телефону 112 и попросила о помощи. Сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, получили приметы девочек и уже через 5 минут нашли их — на Штурманской улице. Это произошло в 21:20.

    «Позже выяснилось, что подростки пошли на прогулку, не зная местности, а затем заблудились и не смогли найти обратную дорогу. Девочек доставили в 51-й отдел полиции, а затем передали родственникам», — отмечается в сообщении.

    В конце июня в России случилось несколько громких историй, связанных с детьми. В Екатеринбурге пропавшего 6-летнего мальчика искали три дня, и в итоге выяснилось, что он погиб полгода назад. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом. Пропавшего в приамурской тайге 10-летнего мальчика нашли живым, его спасла собака. 5-летнюю девочку ищут второй день в Оренбургской области, следователи подозревают убийство. В Москве 23-летняя женщина зарезала своего 10-месячного ребенка. Там же скончался шестилетний мальчик, которого не стали госпитализировать. Шестилетний мальчик в Ленобласти рассказал, как отчим в воспитательных целях прижег ему руку. В нескольких регионах страны зафиксированы массовые кишечные инфекции среди детей, в Петербурге отравились школьники.

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