Лукашенко о ядерном оружии: «Уверен, что нам никогда не придется его применять»

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в Белоруссии, сообщает 30 июня ТАСС со ссылкой на «БЕЛТА».
«Чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять», — цитирует агентство слова белорусского президента.
Лукашенко добавил, что ядерное оружие это гарантия, что «никогда на нашу землю не ступит нога врага».
Напомним, в пятницу президент Белоруссии заявил, что определил и утвердил «на военных картах» места «центров принятия решений» недружественных стран. Лукашенко рассказал об этом, выступая во Дворце республики в Минске на торжественном собрании в честь Дня независимости страны (отмечается 3 июля).
Ранее президент Белоруссии сообщил, что значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется завезти в республику, уже находится на ее территории. И подразделения ЧВК «Вагнер», которые выведены в Белоруссию, не будут задействованы в охране ядерных арсеналов.