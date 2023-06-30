Лукашенко о ядерном оружии: «Уверен, что нам никогда не придется его применять»

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в Белоруссии, сообщает 30 июня ТАСС со ссылкой на «БЕЛТА».

«Чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять», — цитирует агентство слова белорусского президента.

Лукашенко добавил, что ядерное оружие это гарантия, что «никогда на нашу землю не ступит нога врага».

Напомним, в пятницу президент Белоруссии заявил, что определил и утвердил «на военных картах» места «центров принятия решений» недружественных стран. Лукашенко рассказал об этом, выступая во Дворце республики в Минске на торжественном собрании в честь Дня независимости страны (отмечается 3 июля).